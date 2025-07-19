В России ужесточили правила перевозки детей в авто
Теперь детские автокресла нельзя заменять лямками и накладками.
В России поменяли правила перевозки детей в автомобилях. Они стали более жесткими, так как в качестве детских удерживающих устройств теперь в том числе нельзя использовать лямки и адаптеры. При этом в РФ также собираются увеличить штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел.
БЕЗ ЛЯМОК И НАКЛАДОК
В России правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В связи с этим теперь лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности нельзя считать детской удерживающей системой.
В правительстве уточнили, что удерживающим устройством для детей является конструкция, предназначенная для их перевозки в транспорте в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. В кабмине напомнили, что требования к детским удерживающим системам прописаны в техническом регламенте Таможенного союза под названием «О безопасности технических транспортных средств».
Между тем, согласно результатам исследования Общественного совета по развитию такси, одной из главных проблем частных перевозок детей легковыми автомобилями в России является отсутствие единых стандартов безопасности.
«Введение единых стандартов для частных перевозчиков и компаний, оказывающих услуги по перевозке детей, позволит повысить уровень безопасности и доступности таких услуг. Таким образом, решение задачи по обеспечению качественных перевозок детей можно реализовать не только за счет таксомоторного сектора, но и путем развития и регулирования рынка коммерческих перевозок детей, который уже активно функционирует в большинстве регионов страны», — объяснила председатель совета Ирина Зарипова в разговоре с «Известиями».
До этого глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН заявил, что ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет.
«Мы с депутатами Госдумы предлагаем запретить продажу различных заглушек и других устройств, которые имитируют использование ремней, детских кресел и так далее. Сейчас на рынке есть такие "косынки", которые используют в качестве детских кресел, а на самом деле в случае ДТП они просто переламывают кости ребенка. Нынешний размер штрафов за перевозку детей без кресла не объясняет нарушителям базовую вещь — ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет», - добавил он.
ШТРАФЫ
Перед этим правительство России поддержало поправки в КоАП, предусматривающие значительное увеличение штрафов за перевозку детей в авто без детских кресел. Согласно законопроекту, для обычных водителей, штраф должны были увеличить с трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. При этом для должностных и юридических лиц его собирались поднять вдвое: с 25 тысяч до 50 тысяч рублей и со 100 тысяч до 200 тысяч рублей соответственно.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН поддержал такую инициативу, назвав ее абсолютно логичной.
«Это очень распространенное нарушение, люди часто пренебрегают правилами безопасности и перевозки детей. Они возят их и на переднем сиденье, и без кресла. До тех пор, пока мы будем покупать неправильные кресла, продавать заглушки для ремней безопасности, такая вакханалия будет продолжаться. Увеличение штрафов логично: мы живем в развитой стране, где за жизнь каждого человека борются, а тем более за детей», - сказал он.
При этом, по словам Антона Шапарина, ежегодно в РФ выписываются свыше 600 тысяч штрафов за неправильную перевозку детей в автомобилях.
«В России зашкаливают аварийность на дорогах с участием детей, а также детская смертность в результате ДТП. Это, конечно, происходит не только из-за детских кресел, а еще из-за бесконтрольного использования детьми питбайков, самокатов и так далее. Однако в большинстве случаев в смерти детей в ДТП виноваты взрослые, так как они не пристегивают ребенка должным образов. Штраф за неправильную перевозку ребенка в автомобиле является одним из самых популярных нарушений. Ежегодно выписываются более 600 тысяч таких штрафов», - объяснил он в разговоре с НСН.
Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что если люди ставшего поколения по статистике чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года, но этот вопрос упирается в деньги.
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