В России ужесточили правила перевозки детей в авто

БЕЗ ЛЯМОК И НАКЛАДОК

В России правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В связи с этим теперь лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности нельзя считать детской удерживающей системой.

В правительстве уточнили, что удерживающим устройством для детей является конструкция, предназначенная для их перевозки в транспорте в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. В кабмине напомнили, что требования к детским удерживающим системам прописаны в техническом регламенте Таможенного союза под названием «О безопасности технических транспортных средств».