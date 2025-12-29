«Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу

Россияне могут получить добавку к выплате на ребенка не только от государства, заявила НСН Татьяна Буцкая.

Россиянам помогают регионы и работодатели, чтобы выплата за первенца достигла миллиона рублей, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН.

Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. В 2015 году на сертификат можно было приобрести в среднем около 9 кв. м жилья на первичном рынке, тогда как в 2025 году — менее 4 кв. м. Об этом сообщают «Известия». Буцкая отметила, что россиянам оказывают и дополнительную поддержку.

В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство
«Некоторые регионы уже начали добавлять свои средства к этой сумме, чтобы точно платить миллион рублей за ребенка. Пока это проект в Нижегородской области, но у нас обычно бывает, что за одним субъектом могут подтянуться и другие. Все более популярным становится и материнский капитал от работодателя, который может достигать миллиона рублей. Эти меры поддержки уже есть. К тому же, выплаты можно потратить не только на жилищный вопрос, но и на образование. Сейчас на первом месте по популярности ежемесячные выплаты на обучение, а на втором — образование старшего ребенка. Жилье только на третьем месте», — указала она.

Депутат также добавила, что в следующем году система выплат может измениться.

«Система материнского капитала живая, поэтому он все время меняется. Вот сейчас он индексируется ежегодно по фактической инфляции. В этом году мы приняли закон, что нельзя на него покупать дома в аварийном состоянии. Еще одна важная тема — сделать так, чтобы квартиры, в которых есть доля материнского капитала, защищали права ребенка, но не ущемляли права семьи», — подчеркнула она.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН назвала повышение маткапитала необходимостью.

