Россиянам помогают регионы и работодатели, чтобы выплата за первенца достигла миллиона рублей, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН.

Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. В 2015 году на сертификат можно было приобрести в среднем около 9 кв. м жилья на первичном рынке, тогда как в 2025 году — менее 4 кв. м. Об этом сообщают «Известия». Буцкая отметила, что россиянам оказывают и дополнительную поддержку.