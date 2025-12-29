Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
Самый сложный трюк в кино – ожидание и съемки летних сцен зимой, рассказал НСН актер Степан Белозеров.
Пьеро в новом фильме Игоря Волошина «Буратино» - персонаж с непростой судьбой, для которого Мальвина - муза, а театр Карабаса - спасение, рассказал в интервью НСН исполнитель роли Степан Белозеров.
Картина по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» выходит в российский прокат с 1 января 2026 года. Премьера состоится ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Белозеров подчеркнул, что придумал для своего героя сложную предысторию.
«Мы придумали для Пьеро его историю: он жил у тетки, которая постоянно била его половником за любые проступки. Видимо, вымещала злобу. Карабас спас его от этого. Он бьет свою театральную труппу чем угодно, но только не половником, половник в театре строжайше исключен. При этом я не могу сказать, что Карабас в нашем фильме – настоящий злодей и мучитель. По-своему он любит членов своей труппы, заботиться о них. В Мальвине же Пьеро нашел музу, которая находится рядом с ним. Это и подростковая влюбленность, и очарование, и одновременно дружба», - рассказал он.
В начале декабря создатели картины представили сцену фильма, в которой Буратино, Пьеро, Арлекино, Артемон и Мальвина исполняют одну из песен Алексея Рыбникова. Как уточнил собеседник НСН, съемка этого музыкального номера была технически сложной, однако самый нелегкий трюк в кино – ожидание.
«Сцену, в которой мы летаем, как цирковые артисты, репетировали заранее. Приезжали на площадку, проверяли крепления. Однако самый сложный трюк, который только бывает в кино, - снимать лето осенью. Дело не в физических силах, тебя трясет от холода и это невозможно остановить. Следующий по сложности трюк – ожидание. Оно гасит и иногда изматывает гораздо сильнее, чем работа в кадре. Это очень сложный трюк в кино. В какой-то момент, снимая сцену четыре дня, перестаешь понимать, на чем остановился вчера. Благо, у нас был потрясающий скрипт-супервайзер, который всегда поправлял. Между дублями общался с коллегами. Мы играли в игру Power Rangers- такой тренинг из театрального института, когда вы по кругу должны одной рукой задеть друг друга. Также было интересно просто сидеть и наблюдать за тем, что происходит на площадке. Игорь Павлович Волошин, как настоящий мотор, был заведен каждую смену и полностью погружен в материал», - подчеркнул Белозеров.
По словам актера, трудностей при работе добавляло и то, что сцены приходилось снимать без Буратино. Для создания персонажа в кадре создатели использовали использовали технологию захвата движения.
«У нас на площадке не было того Буратино, которого мы увидим в кино. Работа подразумевала, что долго выставляемся, делаем очень много рабочих кадров для внутренней кухни создания кино. В процессе мы всегда понимали, какую сцену снимаем, но не всегда понимали кадр. Вита была на площадке практически всегда, подыгрывала нам за кадром. Мне кажется, ей было непросто находится по ту сторону, подразумевая, что сейчас стоит перед нами, смотрит нам в глаза. Нам тоже было непросто, но это создавало интересную магическую ауру вокруг Виты, ее голос всегда был с нами. Она потрясающая артистка. Мы познакомились еще на съемках титров фильма «Лед 3». Я тогда подумал: «Как же так, она маленькая девочка, но так ведет и ощущает себя». Она – актриса удивительной профессиональности, что вызывает восхищение, желание чему-то у нее поучится. К примеру, Вита мастерски умеет собирать кубик Рубика», - рассказал артист.
Ранее продюсер картины Михаил Врубель заявил «Радиоточке НСН», что создание фильмов с главным героем, созданным с помощью компьютерной графики, - огромный риск. Однако итоговый образ Буратино - главное везение проекта. Продюсер также заметил, что создание киноремейков – благородное занятие по отношению к зрителю, поскольку такие фильмы помогают познакомить сегодняшнюю аудиторию с лучшими классическими сюжетами.
