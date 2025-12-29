По словам актера, трудностей при работе добавляло и то, что сцены приходилось снимать без Буратино. Для создания персонажа в кадре создатели использовали использовали технологию захвата движения.

«У нас на площадке не было того Буратино, которого мы увидим в кино. Работа подразумевала, что долго выставляемся, делаем очень много рабочих кадров для внутренней кухни создания кино. В процессе мы всегда понимали, какую сцену снимаем, но не всегда понимали кадр. Вита была на площадке практически всегда, подыгрывала нам за кадром. Мне кажется, ей было непросто находится по ту сторону, подразумевая, что сейчас стоит перед нами, смотрит нам в глаза. Нам тоже было непросто, но это создавало интересную магическую ауру вокруг Виты, ее голос всегда был с нами. Она потрясающая артистка. Мы познакомились еще на съемках титров фильма «Лед 3». Я тогда подумал: «Как же так, она маленькая девочка, но так ведет и ощущает себя». Она – актриса удивительной профессиональности, что вызывает восхищение, желание чему-то у нее поучится. К примеру, Вита мастерски умеет собирать кубик Рубика», - рассказал артист.

Ранее продюсер картины Михаил Врубель заявил «Радиоточке НСН», что создание фильмов с главным героем, созданным с помощью компьютерной графики, - огромный риск. Однако итоговый образ Буратино - главное везение проекта. Продюсер также заметил, что создание киноремейков – благородное занятие по отношению к зрителю, поскольку такие фильмы помогают познакомить сегодняшнюю аудиторию с лучшими классическими сюжетами.

