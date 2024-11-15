«Уголовная статья!»: В Союзе пассажиров приравняли овербукинг к мошенничеству

«Все авиакомпании отрицают, что они используют овербукинг, потому что в каком-то смысле овербукинг можно подвести под уголовную статью, так как это мошенничество. Когда ты продаешь 110 билетов на 105 мест – это можно квалифицировать как мошенничество. Получается, что ты не можешь оказать заявленную услугу. Но ни одно дело уголовное не было возбуждено, потому что никто никогда не признается. Уже сейчас овербукинг вне закона, ничего дополнительно запрещать не нужно. Надо просто выявить этот овербукинг и довести дело до уголовной статьи. Тогда это будет всем урок», - объяснил он.

Янков рассказал, что сегодня пассажиры редко доходят до суда, чтобы получить компенсацию, а авиакомпании отрицают овербукинг.

«Пассажиры обычно в суд уже потом не идут. А только через суд можно получить компенсации. Пассажиру возвращают стоимость билета, а моральный вред оценивается в несколько тысяч рублей. Если человек докажет документально, что, например, потерял деньги за гостиницу, это тоже компенсируют. Обычный пассажир не может определить, овербукинг это или нет. Когда пассажир приходит на регистрацию, а мест нет, это может быть не только овербукинг. Например, бывает, что заменили самолет на менее вместительный. Бывают объективные причины. Поэтому, чтобы определить овербукинг, требуется расследование, Союз пассажиров не обладает такими компетенциями. Этим должна заниматься транспортная прокуратура», - рассказал собеседник НСН.

Законодательный запрет овербукинга приведет к росту цен на авиабилеты до 10%, так как на посадку не приходят в среднем 11-13% пассажиров в год, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов «Радиоточке НСН».

