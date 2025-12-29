В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь

В российских регионах в новогоднюю ночь могут вводится ограничения на мобильный интернет. Как пишет RT, об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

В Госдуме заявили, что рекламу в Telegram запрещать не планируют

Он отметил, что решения об ограничениях региональные правительства принимают на основании информации Минобороны РФ.

«Главная задача — это обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркнул Свинцов.

Парламентарий также добавил, что отключение мобильного интернета позволит гражданам отвлечься от соцсетей и пообщаться вживую.

Ранее начальник городского отдела по вопросам организации антитеррористической защищённости публичных и массовых мероприятий Александр Равин Перебои предупредил, что перебои с мобильным интернетом ожидаются в Санкт-Петербурге в Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

