В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
В российских регионах в новогоднюю ночь могут вводится ограничения на мобильный интернет. Как пишет RT, об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Он отметил, что решения об ограничениях региональные правительства принимают на основании информации Минобороны РФ.
«Главная задача — это обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркнул Свинцов.
Парламентарий также добавил, что отключение мобильного интернета позволит гражданам отвлечься от соцсетей и пообщаться вживую.
Ранее начальник городского отдела по вопросам организации антитеррористической защищённости публичных и массовых мероприятий Александр Равин Перебои предупредил, что перебои с мобильным интернетом ожидаются в Санкт-Петербурге в Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
