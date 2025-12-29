Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР

В ходе совещания по теме СВО он отметил, что потенциал для этого появился после взятия Красноармейска и Димитрова.

«Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется... в соответствии с планом спецоперации», — указал глава государства.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в декабре темпы продвижения российских войск стали самыми быстрыми за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

