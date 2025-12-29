Американист Ордуханян рассказал, когда США отменят санкции против России

При этом он подчеркнул, что снятие американских санкций против РФ не будет одномоментным.

«Если мы придём к определенным договоренностям, то начнётся, я подчеркиваю, процесс постепенного снятия санкций», — указал эксперт.

Ордуханян добавил, что санкции, введённые против РФ Европой, будут «гораздо дольше» и «гораздо жёстче».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика успешно адаптировалась к масштабным санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

