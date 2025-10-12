В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах

В ГД ПОДДЕРЖАЛИ

В Госдуме России поддержали инициативу об обязательной медиации при разводах. Так, по мнению первого зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, подобная примирительная процедура особенно важна для семей с детьми.

До этого министр юстиции Константин Чуйченко объявил о разработке законопроекта, который предусматривает обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.

«Полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной. Медиатор — это человек, который помогает договориться. Но глобальная задача — чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше», - приводит слова Буцкой ТАСС.