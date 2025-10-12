В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах
Депутат Татьяна Буцкая подчеркнула, что примирительная процедура особенно важна для семей с детьми.
В ГД поддержали идею сделать медиацию обязательной при разводах. Эту процедуру уже предлагают в столичных МФЦ супругам, которые решили расторгнуть брак. При этом не все специалисты видят в медиации возможность сохранения семьи.
В ГД ПОДДЕРЖАЛИ
В Госдуме России поддержали инициативу об обязательной медиации при разводах. Так, по мнению первого зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, подобная примирительная процедура особенно важна для семей с детьми.
До этого министр юстиции Константин Чуйченко объявил о разработке законопроекта, который предусматривает обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака.
«Полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной. Медиатор — это человек, который помогает договориться. Но глобальная задача — чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше», - приводит слова Буцкой ТАСС.
Она подчеркнула, что в Москве функционирует очень сильная служба медиации, при работе с которой по итогам бракоразводного процесса создается «практически паспорт семьи», в котором прописаны все нюансы касательно детей и других вопросов.
В начале 2025 года москвичам в МФЦ начали предлагать услугу медиации при разводе. Отмечается, что ее можно получить в течение месяца со дня подачи заявления на развод. Развестись в МФЦ можно при обоюдном согласии на расторжение брака и при отсутствии несовершеннолетних детей. В остальных случаях бракоразводный процесс происходит через суд.
ПОЛЬЗА ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВ?
Между тем, ряд политиков согласен с тем, что медиация полезна. Например, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%.
«Мы анализировали причины развода, примерно 15% разводов происходят из-за отсутствия взаимопонимания между супругами, из-за взаимных претензий, стресса. Мне кажется, как раз на эти 15% мы можем очень активно применять институт и систему медиации. Даже если супруги решили развестись, медиация позволяет выстроить дальнейшую жизнь, включая отношения с детьми. 50% тех, кто развелся, будут вступать в повторный брак. Хотелось бы, чтобы они шли уже с другими намерениями, чтобы не повторять ошибки. Так как повторные браки также распадаются — до 60%», - сказал он в пресс-центре НСН.
Однако юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева наоборот считает, что обязательная медиация при разводах нарушит конституционные права граждан, при этом имущественные договоренности нельзя будет закрепить без суда.
«Медиация ни от чего не спасает. Медиатор организовывает переговоры таким образом, чтобы стороны могли договориться. Стороны уже приняли решение по поводу брака. И в Семейном кодексе у нас прописано, что никто не имеет права произвольно вмешиваться в отношения семьи. Сделать медиацию обязательной — это нарушение закона!» - заметила она в пресс-центре НСН.
До этого председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, член организационного совета саморегулируемой организации медиаторов Владимир Кузнецов в беседе с НСН рассказал, что стоимость услуг медиатора доходит до нескольких сотен тысяч рублей.
«Стоимость услуг медиатора очень сильно различается: от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен тысяч рублей. Все зависит от конкретного спора. Если государство захочет вводить обязательную медиацию, то в такой ситуации либо обе стороны платят поровну, либо платит та сторона, которая заинтересована. В случае семейной медиации считается перспективным, чтобы затраты нес тот, кто считает примирение более ценным, чем потерю денег, времени и нервов. Здесь нельзя прописывать, кто точно будет это оплачивать. В каких-то спорах супруги будут "скидываться", в каких-то будет платить одна из сторон», - отметил он.
СТАТИСТИКА РАЗВОДОВ
С каждым годом в России увеличивается количество разводов. Согласно данным Росстата, в среднем по стране на 1000 свадеб приходится 900 разводов.
На портале ЕМИСС госстатистики указано, что за последние десять лет россияне стали реже жениться, а количество разводов стало почти рекордным. Так, в 2006 году в РФ браков было примерно в 1,5 раза больше, чем разводов, в 2011 году — в 2 раза, в 2020 — в 1,4 раза, в 2021 и в 2022 — в 1,5 раза, а в 2023 и в 2024 — в 1,4 раза.
Согласно опросу ВЦИОМ за 2024 год, самой частой причиной разводов в России являются финансовые проблемы. Так, 38% респондентов назвали в качестве этих факторов бедность и невозможность прокормить семью. Еще 18% в качестве одной из основных причин развода назвали измену, 14% — недопонимание между супругами.
При этом уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец считает, что нежелание женщин регистрировать брак со своим партнером является тревожной и удивительной тенденцией.
«Сегодня мы наблюдаем очень тревожную тенденцию, это деградация института семьи и брака и изменение сознания женщин. В традиционном, патриархальном обществе мужчина является добытчиком и владельцем какого-то капитала, который при соединении двух людей становится семейным капиталом и источником дохода семьи, а сейчас все больше женщин, которые самостоятельно зарабатывают, имеют свой бизнес. Защищая свое добро от посягательств, они не стремятся заключать брак, потому что при разводе совместно нажитое имущество делится пополам», - заметила она в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что добровольная медиация или процедура посредничества перед расторжением брака не лишит возможности развестись, но позволит более вдумчиво подойти к этому вопросу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Татарстане 3 человека пропали без вести после крушения лодки
- МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ
- В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах
- Во Владивостоке подростки напали на работников кафе
- В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана
- В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией
- СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала
- Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету
- СМИ: Россияне стали массово вкладываться в бриллианты
- Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru