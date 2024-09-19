«Кто оплатит?»: В Госдуме указали на «пробелы» семейной медиации при разводе
Александр Спиридонов заявил НСН, что необходимо решить, кто оплатит медиацию, кто может быть медиатором при разводе, нужны ли в данном случае лицензирование и сертификация.
Пока не решен вопрос, кто будет оплачивать парам семейную медиацию, возьмет ли государство на себя эту функцию, подобные услуги сегодня стоят от 2,5 тысяч рублей, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
«Вопрос, кто будет это оплачивать? Они стоят от 2,5 тысяч за одну консультацию. Либо это будет ложиться на плечи людей, или же часть финансовой нагрузки будет брать на себя государство. Вопрос важный, он пока обсуждается, твердого решения пока нет. Ну и есть вопросы, кто будет медиаторами, нужна ли для них сертификация, лицензирование, какое у них должно быть образования. Думаю, мы решим эти вопросы с привлечением экспертов», - рассказал депутат.
Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
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