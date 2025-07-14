«Мне кажется, у нас очень много романтических мест. Например, в Москве, посмотрите на ВДНХ, сколько у нас парков, в центре как красиво! Хотите исторической романтики – Патриаршие пруды. Это все от скудности мышления. Давайте вспомним поколение наших родителей, если так рассуждать, им вообще некуда было ходить. Откуда тогда у нас стихи, фильмы потрясающие про любовь? Надо не места создавать для романтики, а говорить о чистоте помыслов, книги печатать хорошие, детям рассказывать про поцелуй истинной любви. Надо объяснять, что такое настоящая любовь. Я, например, фанатка корейских дорам, они умеют это все правильно рассказывать – про честь, достоинство. Поколение миллениалов и зумеров ушли в виртуальный мир. Это поколение не очень романтичное, им нужно совсем другое, это нормально. Молодежь сама разберется, где встречаться», - объяснила она.

Со своей стороны, генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий добавил, что у современной молодежи много других «развлечений», которые конкурируют со знакомствами.

«В целом у нас очень много мест, где молодежь может проводить время – парки, спортивные залы, развлекательные мероприятия. Этого всего достаточно. Специализированные места только под знакомства не будут пользоваться популярностью постоянно. Я думаю, что это нужно совмещать с чем-то. Если делать такие форматы, то только на базе уже готовых площадок. Корень проблемы в том, что сейчас у молодежи очень много развлекательного контента, игр, видео, это отнимает большое количество времени, это конкуренция в какой-то степени для знакомств», - заключил собеседник НСН.

Чаще всего россияне встречали свою любовь на работе — именно так познакомились 14% участников исследования, проведенного порталом SuperJob. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Вместе с тем каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

