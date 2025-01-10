Москвичам начали предлагать услугу медиации при разводе

Услугу медиации при расторжении брака начали предлагать москвичам в многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы. Об этом сообщила газета «Ведомости».

«Кто оплатит?»: В Госдуме указали на «пробелы» семейной медиации при разводе

Нововведение призвано помирить супружескую пару. По словам представителя одного из МФЦ Москвы, получить услугу можно на протяжении месяца со дня подачи заявления на развод.

Развестись в МФЦ можно при обоюдном согласии на расторжение брака и при отсутствии несовершеннолетних детей. В остальных случаях бракоразводный процесс происходит в суде.

Ранее психолог Диана Леонтьева заявила, что чаще всего россияне разводятся из-за измен, бытового недопонимания и зависимостей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяМосквичиМФЦРазвод

Горячие новости

Все новости

партнеры