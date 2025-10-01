Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары
Венчанный брак в православии – это союз, в котором «каждый думает в первую очередь о другом», но и они распадаются. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев.
По его словам, необходимой частью христианского брака является принятие слабостей друг друга без осуждения.
Он отметил, что мужчины часто «не хотят или не умеют духовно вести семью», в результате жёны не желают принимать супруга в качестве главы.
«Такой настрой мешает женщине доверять мужу и уважать его, что приводит к конфликтам», - отметил Бондарев.
Священник добавил, что духовными причинами расторжения брака являются желание получать и не отдавать, нежелание идти на компромисс и прощать, эгоизм, а также равнодушие к духовной жизни.
Ранее актёр Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной, соответствующий иск был удовлетворён судом 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии не увидели «русского следа» в беспилотниках над Европой
- В Комиссии по госнаградам объяснили Лозе, как выдают «заслуженного артиста»
- Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары
- СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль
- Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»
- Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии
- В Петербурге назвали последствия от наглого закрытия летних кафе на Невском
- Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области
- Минпромторг представил первичный перечень авто для такси
- Россиянам назвали цену подготовки автомобиля к зимнему сезону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru