Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары

По его словам, необходимой частью христианского брака является принятие слабостей друг друга без осуждения.

Он отметил, что мужчины часто «не хотят или не умеют духовно вести семью», в результате жёны не желают принимать супруга в качестве главы.

«Такой настрой мешает женщине доверять мужу и уважать его, что приводит к конфликтам», - отметил Бондарев.

Священник добавил, что духовными причинами расторжения брака являются желание получать и не отдавать, нежелание идти на компромисс и прощать, эгоизм, а также равнодушие к духовной жизни.

Ранее актёр Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной, соответствующий иск был удовлетворён судом 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

