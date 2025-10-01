Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары

Венчанный брак в православии – это союз, в котором «каждый думает в первую очередь о другом», но и они распадаются. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев.

По его словам, необходимой частью христианского брака является принятие слабостей друг друга без осуждения.

Он отметил, что мужчины часто «не хотят или не умеют духовно вести семью», в результате жёны не желают принимать супруга в качестве главы.

«Такой настрой мешает женщине доверять мужу и уважать его, что приводит к конфликтам», - отметил Бондарев.

Священник добавил, что духовными причинами расторжения брака являются желание получать и не отдавать, нежелание идти на компромисс и прощать, эгоизм, а также равнодушие к духовной жизни.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
