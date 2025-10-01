Депутат Буцкая объяснила желание женщин самим звать мужчин в брак
Татьяна Буцкая заявила НСН, что сегодня женщины чувствуют себя свободнее и увереннее, в том числе готовы бороться за создание семьи.
Сегодня девочек учат ставит цели и добиваться их, поэтому большинство женщин сами готовы позвать мужчину в брак. Об этом НСН рассказала думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
В России 57% жительниц готовы самостоятельно сделать предложение руки и сердца, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса ювелирной сети Sunlight. По словам аналитиков, каждая десятая уже обрученная и замужняя респондентка призналась, что сама предложила партнеру вступить в брак. Буцкая увидела в этой статистике следствия равноправия в обществе.
«Я думаю, что такая статистика связана с тем, что у нас сейчас равноправие. Уж настолько мы открыты к тому, что возможности есть и у мужчины, и у женщины. Мы же сейчас воспитываем девочек в парадигме того, что надо ставить цели и их добиваться, вот они и добиваются. Больше половины готовы сами заявить о своем желании выйти замуж и бороться за него», - заявила она.
Говоря о том, может ли предложение от женщины мужчине вступить с ней в брак как-то негативно отразиться на семейной жизни, Буцкая отметила, что есть разные способы проявить такую инициативу.
«Здесь все не так однозначно, как в таблице умножения. До нужного результата можно дойти разными путями: намеками, полунамеками. Я не думаю, что если женщина первая проявила инициативу, это как-то скажется на дальнейшей жизни. Внутри семьи нет того, кто главный. Сохраняются те семьи, где учитывается мнение и мужа, и жены», - рассказала Буцкая.
Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила НСН, что мужчина всегда знает, на ком хочет жениться, а если он не делает предложение, то, возможно, он понимает, что не потянет семью - это тоже по-мужски.
