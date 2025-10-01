«Я думаю, что такая статистика связана с тем, что у нас сейчас равноправие. Уж настолько мы открыты к тому, что возможности есть и у мужчины, и у женщины. Мы же сейчас воспитываем девочек в парадигме того, что надо ставить цели и их добиваться, вот они и добиваются. Больше половины готовы сами заявить о своем желании выйти замуж и бороться за него», - заявила она.

Говоря о том, может ли предложение от женщины мужчине вступить с ней в брак как-то негативно отразиться на семейной жизни, Буцкая отметила, что есть разные способы проявить такую инициативу.

«Здесь все не так однозначно, как в таблице умножения. До нужного результата можно дойти разными путями: намеками, полунамеками. Я не думаю, что если женщина первая проявила инициативу, это как-то скажется на дальнейшей жизни. Внутри семьи нет того, кто главный. Сохраняются те семьи, где учитывается мнение и мужа, и жены», - рассказала Буцкая.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила НСН, что мужчина всегда знает, на ком хочет жениться, а если он не делает предложение, то, возможно, он понимает, что не потянет семью - это тоже по-мужски.

