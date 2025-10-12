МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ

Минувшей ночью 12 октября дежурные средства ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, по 15 украинских дронов уничтожили над Белгородской и Брянской областями. В МО добавили, что еще два БПЛА были сбиты над Смоленским регионом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
