МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ

По данным ведомства, по 15 украинских дронов уничтожили над Белгородской и Брянской областями. В МО добавили, что еще два БПЛА были сбиты над Смоленским регионом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР.