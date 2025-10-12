МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ
12 октября 202510:34
Минувшей ночью 12 октября дежурные средства ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, по 15 украинских дронов уничтожили над Белгородской и Брянской областями. В МО добавили, что еще два БПЛА были сбиты над Смоленским регионом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Татарстане 3 человека пропали без вести после крушения лодки
- МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ
- В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах
- Во Владивостоке подростки напали на работников кафе
- В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана
- В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией
- СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала
- Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету
- СМИ: Россияне стали массово вкладываться в бриллианты
- Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru