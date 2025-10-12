Во Владивостоке подростки напали на работников кафе

В соцсетях появились кадры, на которых несовершеннолетние, по словам очевидцев, нападают на работников общепита. На видео видно, как люди размахивают руками, потом подбегают еще несколько человек, затем группа несовершеннолетних убегает. Авторы ролика утверждают, что у одного из нападавших был при себе пистолет. Инцидент произошел на улице Ватутина вечером 11 октября.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников нападения. Особое внимание будет уделено оценке работы системы органов профиактики в сфере подростковых правонарушений и преступности.

Ранее в Подмосковье арестовали подростка, напавшего с молотком на девочек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

