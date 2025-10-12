В Татарстане 3 человека пропали без вести после крушения лодки
На реке Кама в Татарстане затонула моторная лодка, в результате чего три человека пропали без вести. Об этом сообщили в ГУМЧС России по республике.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 11 октября вблизи города Чистополь. По данным источника, двум женщинам удалось спастись. При этом специалисты ищут двух мужчин и еще одну женщину.
К месту происшествия направили оперативную группу Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Якутии два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе.
