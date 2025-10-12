В Краснодаре суд арестовал главу Крымского района Леся
Суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся на срок 1 месяц 18 суток. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.
Известно, что ему вменяется статья о злоупотреблении должностными полномочиями. Лесю грозит до десяти лет лишения свободы. Его задержали накануне. По предварительной информации он мог присвоить 2 млрд рублей.
Telegram-канал «Kub Mash» писал, что Лесь собирался сбежать от сотрудников силовых структур с 12 килограммами золота на микроавтобусе и пытался вывезти 100 млн рублей. Кроме того, чиновник также собирался увезти с собой семь iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
