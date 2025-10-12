В Египте три дипломата из Катара, прибывшие на саммит по Газе, погибли в ДТП

В Египте в ДТП вблизи Шарм-эш-Шейха погибли трое дипломатов из Катара, которые входили в состав переговорной группы по урегулированию конфликта в секторе Газа при участии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство «Reuters».

По данным источника, инцидент произошел 11 октября. Отмечается, что в ДТП также пострадали два дипломата. В ночь на 12 октября телеканал «Al Arabiya» объявил, что ДТП произошло в 50 км от Шарм-эш-Шейха. Известно, что дипломаты ехали туда из Каира.

Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе

Египетский информационный портал «Masrawy» писал, что авто погибших дипломатов входило в состав кортежа, сопровождавшего премьер-министра и главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Согласно информации издания, произошло лобовое столкновение. Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что водитель не справился с управлением.

«Саммит мира» пройдет 13 октября. В нем примут участие лидеры более чем 20 стран, в том числе Дональд Трамп. Его участники обсудят способы по установлению мира в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Сектор ГазаКатарЕгипетДТПДипломаты

Горячие новости

Все новости

партнеры