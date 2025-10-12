В Египте три дипломата из Катара, прибывшие на саммит по Газе, погибли в ДТП

В Египте в ДТП вблизи Шарм-эш-Шейха погибли трое дипломатов из Катара, которые входили в состав переговорной группы по урегулированию конфликта в секторе Газа при участии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство «Reuters».

По данным источника, инцидент произошел 11 октября. Отмечается, что в ДТП также пострадали два дипломата. В ночь на 12 октября телеканал «Al Arabiya» объявил, что ДТП произошло в 50 км от Шарм-эш-Шейха. Известно, что дипломаты ехали туда из Каира.