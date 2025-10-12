В Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры
Власти Чеченской Республики обвинили Центробанк в нечистоплотном проведении голосования за дизайн новой банкноты в 500 рублей и призвали не менять изначально объявленные условия. Об этом в своем Telegram-канале заявил региональный министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Накануне он выступил с соответствующим обращением, рассказав, что многих не устраивает динамика участия жителей Чечни и увеличение количества голосов за изображение «Грозного-Сити». Известно, что 11 октября по состоянию на 21:00 по московскому времени за изображение грозненских небоскребов проголосовали более 1 млн 33 тысяч человек. В связи с этим, добавил политик, без объяснения причин ЦБ закрыл часть платформ для голосования.
Дудаев напомнил, что изначально в Банке России объявили, что голосовать можно через почту, «Госуслуги» или соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте». При этом он заметил, что некоторые лица пытались придать голосованию политическую и межнациональную составляющую, которой, по его словам, нет.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что разыграет среди участников Всероссийского голосования за символы на новой банкноте в 500 рублей новые iPhone 17, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергообъектам РФ
- В Египте три дипломата из Катара, прибывшие на саммит по Газе, погибли в ДТП
- На блогера Сюткина завели уголовное дело о фейках про ВС РФ
- В Краснодаре суд арестовал главу Крымского района Леся
- В Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры
- На Солнце сформировался протуберанец «неадекватного размера»
- В Татарстане 3 человека пропали без вести после крушения лодки
- МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ
- В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах
- Во Владивостоке подростки напали на работников кафе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru