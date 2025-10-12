В Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры

Власти Чеченской Республики обвинили Центробанк в нечистоплотном проведении голосования за дизайн новой банкноты в 500 рублей и призвали не менять изначально объявленные условия. Об этом в своем Telegram-канале заявил региональный министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Накануне он выступил с соответствующим обращением, рассказав, что многих не устраивает динамика участия жителей Чечни и увеличение количества голосов за изображение «Грозного-Сити». Известно, что 11 октября по состоянию на 21:00 по московскому времени за изображение грозненских небоскребов проголосовали более 1 млн 33 тысяч человек. В связи с этим, добавил политик, без объяснения причин ЦБ закрыл часть платформ для голосования.

Дудаев напомнил, что изначально в Банке России объявили, что голосовать можно через почту, «Госуслуги» или соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте». При этом он заметил, что некоторые лица пытались придать голосованию политическую и межнациональную составляющую, которой, по его словам, нет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что разыграет среди участников Всероссийского голосования за символы на новой банкноте в 500 рублей новые iPhone 17, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

