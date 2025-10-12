На блогера Сюткина завели уголовное дело о фейках про ВС РФ
12 октября 202511:53
В отношении блогера Павла Сюткина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, мужчину уже арестовали. Отмечается, что поводом для возбуждения дела стал его пост в одном из мессенджеров, в котором он распространил ложные сведения о действиях ВС РФ в Буче.
Ранее суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
