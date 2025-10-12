На блогера Сюткина завели уголовное дело о фейках про ВС РФ

Диалог РФ с командой президента США Дональда Трампа продолжается Президент Мадагаскара Радзуэлина заявил о попытке госпереворота в стране Sony Group в начале октября подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia Красная икра в РФ подешевела впервые за год Цены на новогодний отдых в РФ выросли на 5-6%