На блогера Сюткина завели уголовное дело о фейках про ВС РФ

В отношении блогера Павла Сюткина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Часть обвиняемых по делу о покушении на Симоньян признала вину в хулиганстве

По данным источника, мужчину уже арестовали. Отмечается, что поводом для возбуждения дела стал его пост в одном из мессенджеров, в котором он распространил ложные сведения о действиях ВС РФ в Буче.

Ранее суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияАрестыУголовное ДелоФейкБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры