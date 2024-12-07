«Создали все условия!»: Россия стала «чемпионом» по разводам в мире

«Статистика разводов увеличивается ежегодно, только за девять месяцев 2024 году уже более 500 тысяч разводов. Возможно, будет установлен антирекорд в этом году, ожидаем более 600 тысяч к концу года. Причин тут несколько, не только материальные причины и недостаток доходов. Наше общество поменялось, идет развитие и даже пропаганда индивидуального потребления. Приоритетом для граждан становится фактов качества жизни, что зачастую наносит ущерб семье», - отметил он.

По словам депутата, 15% семей разводятся из-за отсутствия взаимопонимания.

«Другим фактором я бы назвал отсутствие взаимопонимания. По нашим данным, 15% семей разводятся именно по этой причине. Решение принимается эмоционально. Поэтому мы и обсуждаем примирительные процедуры, нужно дать время подумать, посоветоваться с семейным психологом. Это был бы положительный сдерживающий фактор. Наша законодательная инициатива направлена на то, чтобы в рамках трехмесячного срока примирения суд рекомендовал семейным парам, у которых есть несовершеннолетние дети, пройти консультацию у семейного психолога», - объяснил собеседник НСН.

КТО ОПЛАТИТ ПСИХОЛОГА

С ним в диалог вступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, в России необходимо ввести обязательную психологическую встречу для пар, которые только падают заявление на развод.

«Мне кажется, что можно сразу облегчить задачу многим людям, если мы введем обязательную психолого-просветительскую встречу в момент написания заявления о разводе. Именно в этот момент должен работать с парой медиатор или психолог. Специалист даст семье направления, куда им дальше идти, контакты центров, бесплатного юриста и так далее. Медиатор не ставит задачу помирить супругов, он должен стремиться, чтобы люди договорились и развелись спокойно без конфликта. Это будет бесплатный вариант, так как не каждая семья может себе позволить десять часов у психолога. Эта встреча должна финансироваться государством», - рассказала она.

Обязательная медиация при разводах нарушит конституционные права граждан, при этом имущественные договоренности нельзя будет закрепить без суда, заявила НСН юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева.

«Если мы говорим о том, чтобы сделать медиацию обязательной, то это нарушение закона! Его тогда надо в корне отменить. В нынешних реалиях это нарушает и конституционные права граждан. Да, могут быть информационные встречи перед расторжением брака, но тогда законодатели должны менять Семейный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс», - подчеркнула она.

ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ

В России развод раньше обходился в 650 рублей, а теперь в пять тысяч рублей, что тоже мало, а «примирительный срок» сократился с шести месяцев до трех, заявила заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар. Она призвала идти по пути стран, в которых развод – это не такой простой и спокойный процесс.