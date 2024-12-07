«Создали все условия!»: Россия стала «чемпионом» по разводам в мире
В этом году Россия побьет антирекорд по разводам, к концу года ожидается 600 тысяч разводов, психологи, юристы и демографы разбираются в проблеме.
Год семьи для России заканчивается неприятной статистикой по разводам, депутаты экстренно предлагают «примирительные» меры, демографы же настаивают на более глубинных подходах к решению проблемы.
«Разводов в России стабильно много, сохраняется тяжелая ситуация уже не первое десятилетие. Могу сказать, что Россия является практически чемпионом по разводам в мире, но за последние годы статистика меняется несильно. Год семьи никак не повлиял ни на разводы, ни на браки, ни на рождаемость, потому что это символическое мероприятие, которое обошло стороной подавляющее число наших граждан», - рассказал НСН демограф Алексей Ракша.
РЕКОРД В 600 ТЫСЯЧ
В этом году Россия побьет антирекорд по разводам, к концу года ожидается 600 тысяч разводов, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре НСН.
«Статистика разводов увеличивается ежегодно, только за девять месяцев 2024 году уже более 500 тысяч разводов. Возможно, будет установлен антирекорд в этом году, ожидаем более 600 тысяч к концу года. Причин тут несколько, не только материальные причины и недостаток доходов. Наше общество поменялось, идет развитие и даже пропаганда индивидуального потребления. Приоритетом для граждан становится фактов качества жизни, что зачастую наносит ущерб семье», - отметил он.
По словам депутата, 15% семей разводятся из-за отсутствия взаимопонимания.
«Другим фактором я бы назвал отсутствие взаимопонимания. По нашим данным, 15% семей разводятся именно по этой причине. Решение принимается эмоционально. Поэтому мы и обсуждаем примирительные процедуры, нужно дать время подумать, посоветоваться с семейным психологом. Это был бы положительный сдерживающий фактор. Наша законодательная инициатива направлена на то, чтобы в рамках трехмесячного срока примирения суд рекомендовал семейным парам, у которых есть несовершеннолетние дети, пройти консультацию у семейного психолога», - объяснил собеседник НСН.
КТО ОПЛАТИТ ПСИХОЛОГА
С ним в диалог вступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, в России необходимо ввести обязательную психологическую встречу для пар, которые только падают заявление на развод.
«Мне кажется, что можно сразу облегчить задачу многим людям, если мы введем обязательную психолого-просветительскую встречу в момент написания заявления о разводе. Именно в этот момент должен работать с парой медиатор или психолог. Специалист даст семье направления, куда им дальше идти, контакты центров, бесплатного юриста и так далее. Медиатор не ставит задачу помирить супругов, он должен стремиться, чтобы люди договорились и развелись спокойно без конфликта. Это будет бесплатный вариант, так как не каждая семья может себе позволить десять часов у психолога. Эта встреча должна финансироваться государством», - рассказала она.
Обязательная медиация при разводах нарушит конституционные права граждан, при этом имущественные договоренности нельзя будет закрепить без суда, заявила НСН юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева.
«Если мы говорим о том, чтобы сделать медиацию обязательной, то это нарушение закона! Его тогда надо в корне отменить. В нынешних реалиях это нарушает и конституционные права граждан. Да, могут быть информационные встречи перед расторжением брака, но тогда законодатели должны менять Семейный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс», - подчеркнула она.
ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ
В России развод раньше обходился в 650 рублей, а теперь в пять тысяч рублей, что тоже мало, а «примирительный срок» сократился с шести месяцев до трех, заявила заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар. Она призвала идти по пути стран, в которых развод – это не такой простой и спокойный процесс.
«Развод – это юридические процедуры через ЗАГС или через суд, если есть дети или вопрос раздела имущества. У нас государство создало все условия, чтобы люди разводились спокойно. У нас нет со стороны государственных органов никаких препятствий, чтобы отдалить эту точку развода. В Германии и Италии пять-семь лет длится развод, процесс требует значительных вложений на пошлины, адвокатов и так далее. У нас же бракоразводный процесс стоит 650 рублей, сейчас поднимают до пяти тысяч, но это тоже мало, вообще не препятствие», - отметила она.
Примеры других стран привел и независимый демограф Алексей Ракша. Он призвал менять систему налогообложения так, чтобы быть семейным человеком было выгоднее.
«Франция – лидер в Европе по рождаемости, во Франции единицей налогообложения является семейная ячейка, то есть налоги платит семья. В таком случае быть в семье просто выгоднее, чем быть одному. Я считаю, что в России нужно перестраивать систему налогообложения, если мы хотим, чтобы у нас было больше браков и меньше разводов. Нужна большая поддержка со стороны государства. При этом не надо прибегать к крайностям, чтобы чиновники отвечали за количество разводов в регионе. На это уже напоролся Китай. В Китае люди просто перестали жениться, так как развестись стало сложнее», - добавил он.
А семейный психолог Оксана Белоконь перечислила основные причины разводов, подтвердив, что деньги всегда каким-то образом здесь фигурируют.
«Есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода. Среди причин всегда есть экономические, когда семьи не могут жить отдельно от родителей, много бытовых проблем. Вторая причина – отсутствие взаимопонимания. Третья проблема – это серьезный кризис в виде измены, который фигурирует в большинстве обращений. Женщина не может простить, а мужчина не знает, как вернуться», - рассказала она.
По ее словам, только 30% семей в конфликте обращаются за помощью к психологу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии
- Минобороны России: ВСУ потеряли более 380 бойцов в Курской области за сутки
- Россиянин Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
- СМИ: Подросткам могут разрешить работать на тяжелых производствах
- Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подольске
- Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год
- Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза
- Российская армия взяла под контроль Берестки в ДНР
- Сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме
- Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru