На Солнце сформировался протуберанец «неадекватного размера»
На северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «совершенно неадекватного размера», говорится в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным источника, звезда пытается избавиться от него, выбросив в космос по частям, но пока безуспешно. При этом ученые добавили, что с вероятностью в 90% в ближайшее время Солнце выбросит его целиком.
Однако в ИКИ РАН заявили, что если протуберанец удержится на звезде еще три-четыре дня, то существует опасность для Земли.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ученые ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую крупную за три месяца вспышку.
