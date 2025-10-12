На Солнце сформировался протуберанец «неадекватного размера»

По данным источника, звезда пытается избавиться от него, выбросив в космос по частям, но пока безуспешно. При этом ученые добавили, что с вероятностью в 90% в ближайшее время Солнце выбросит его целиком.

Однако в ИКИ РАН заявили, что если протуберанец удержится на звезде еще три-четыре дня, то существует опасность для Земли.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ученые ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую крупную за три месяца вспышку.