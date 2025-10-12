СМИ: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергообъектам РФ

Газета писала, что Украина выбирала цели для дальних ударов, после чего Вашингтон предоставлял разведданные об их уязвимых местах. В материале указано, что эта информация якобы позволила ВСУ нанести удары вглубь РФ по важным энергообъектам, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.

Отмечается, что американская разведка также помогает Украине определять маршрут, высоту, время для ударов и обходить российские системы ПВО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет «Tomahawk».