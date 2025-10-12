СМИ: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергообъектам РФ
США уже несколько месяцев помогают ВСУ наносить дальнобойные удары по энергообъектам в России. Об этом сообщает издание «Financial Times».
Газета писала, что Украина выбирала цели для дальних ударов, после чего Вашингтон предоставлял разведданные об их уязвимых местах. В материале указано, что эта информация якобы позволила ВСУ нанести удары вглубь РФ по важным энергообъектам, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.
Отмечается, что американская разведка также помогает Украине определять маршрут, высоту, время для ударов и обходить российские системы ПВО.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет «Tomahawk».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогер-экстремист Никита Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК
- СМИ: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергообъектам РФ
- В Египте три дипломата из Катара, прибывшие на саммит по Газе, погибли в ДТП
- На блогера Сюткина завели уголовное дело о фейках про ВС РФ
- В Краснодаре суд арестовал главу Крымского района Леся
- В Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры
- На Солнце сформировался протуберанец «неадекватного размера»
- В Татарстане 3 человека пропали без вести после крушения лодки
- МО: Ночью над Россией ПВО сбили 32 дрона ВСУ
- В ГД поддержали инициативу по обязательной медиации при разводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru