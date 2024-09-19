«Обращаться за помощью!»: Психолог рассказала, как спасти брак до медиации
Диана Леонтьева заявила НСН, что психолог или психотерапевт смогут помочь семье, в который возник конфликт.
Спасать брак нужно до медиации, когда конфликт еще находится на начальной стадии, в этом семейным парам могут помочь психологи, психотерапевты и другие специалисты, заявила психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН.
«Медиация – это уже работа с симптомами, с созревшим конфликтом, когда люди уже хотят разойтись. А вот с причиной возникновения конфликта можно прийти к психологу, и на этом этапе еще есть шанс спасти семью. Причина конфликта кроется в самом человеке, тут психолог или психотерапевт смогут помочь. Если говорить о сохранении семьи, то я бы предложила подумать, как люди не доходили до медиации. Нужна популяризация семейных ценностей, внедрение информационных систем, которые бы доносили: обращаться за помощью к третьим лицам, психологам, сексологам – не стыдно! Люди, которым это нужно, будут обращаться добровольно, без принуждения. А люди сейчас на самом деле не знают, к кому обращаться: конфликтологу, психологу, сексологу, или нужна уже клиническая поддержка, потому что человек в депрессии. Люди не понимают, этому не учат в школах», - рассказала она.
Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
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