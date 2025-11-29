«Аудитория рассыплется»: Достанутся ли «MAX» пользователи «WhatsApp»?

Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что, если мессенджер «WhatsApp» (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и дальше не будет соблюдать российские законы, его полностью заблокируют в РФ. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, он может стать недоступен для россиян на четыре-шесть месяцев. При этом Геллер заметил, что «WhatsApp» до сих пор не был заблокирован в России, так как в стране раньше не было своего мессенджера.

«Это длинная история. Каждый раз это (попытки заблокировать "WhatsApp" в РФ – прим. НСН) было рядом. Но проблема была в том, что раньше такой российской альтернативы еще не было. Поэтому мессенджер оставили работать до того момента, пока в значительной степени не заменится аудитория, не будет создан инструмент. Инструмент появился — это сервис "MAX". И теперь вероятность того, что "WhatsApp" свернется на территории России, будет заблокирован или замедлен — значительно больше», - отметил он.