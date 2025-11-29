«Аудитория рассыплется»: Достанутся ли «MAX» пользователи «WhatsApp»?
Разработчик сайта Кремля Артем Геллер в эфире НСН заметил, что «WhatsApp» в РФ не заблокировали раньше, потому что в стране не было своего аналога.
При блокировке «WhatsApp» его аудитория «рассыплется» на другие сервисы, в том числе на «Telegram», и только часть достанется «MAX», но сейчас активная аудитория российского мессенджера крайне мала, однако, если «WhatsApp» в РФ просто замедлят, его значительная аудитория сохранится. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что, если мессенджер «WhatsApp» (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и дальше не будет соблюдать российские законы, его полностью заблокируют в РФ. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, он может стать недоступен для россиян на четыре-шесть месяцев. При этом Геллер заметил, что «WhatsApp» до сих пор не был заблокирован в России, так как в стране раньше не было своего мессенджера.
«Это длинная история. Каждый раз это (попытки заблокировать "WhatsApp" в РФ – прим. НСН) было рядом. Но проблема была в том, что раньше такой российской альтернативы еще не было. Поэтому мессенджер оставили работать до того момента, пока в значительной степени не заменится аудитория, не будет создан инструмент. Инструмент появился — это сервис "MAX". И теперь вероятность того, что "WhatsApp" свернется на территории России, будет заблокирован или замедлен — значительно больше», - отметил он.
Однако, по словам специалиста, лишь часть аудитории «WhatsApp» может перейти в российский мессенджер.
«Аудитория "WhatsApp" не будет спешить в "MAX". У этого мессенджера свой путь развития. Его аудитория, конечно, увеличится, но вся аудитория "WhatsApp" рассыплется на разные мессенджеры, включая и "Telegram", который пока работает. Но не понятно, сколько из этого достанется "MAX". Что-то достанется. Число потерянной аудитории "WhatsApp" будет зависеть от того, какой способ его блокировки будет выбран. Если это будет замедление, то, конечно, большое число пользователей останется. Если текстовые сообщения будут доходить, то, думаю, останется довольно много. А если блокировка будет действительно труднопреодолимой, то из "WhatsApp" уйдут практически все и перейдут на альтернативы. Думаю, что значительное число уйдет в Telegram», - предположил разработчик сайта Кремля.
Между тем, он объяснил, что в «MAX» сейчас не большое число активных пользователей.
«С "MAX" какие проблемы? Он может хвастаться бесконечно большой аудиторией и количеством зарегистрированных пользователей, а также навязывать гражданам пользование им. Вопрос только в том, что активных пользователей, которые действительно ведут свою коммуникацию с семьей и по работе в "MAX" без какого-то обязательства со стороны работодателей или учебных заведений, крайне мало. И этими цифрами никто не делится. Появится значительное число регистраций, но сколько из них будет "живых людей" — пока неизвестно», - заметил Геллер.
Однако эксперт заверил, что россиянам не стоит бояться уголовного преследования за использование «WhatsApp».
«Уголовных дел точно не будет, потому что их нет, например, по "Instagram" (принадлежит "Meta", которая признана в РФ экстремистской и запрещена) или еще по чему-то запрещенному сейчас. Российские пользователи не нарушают законодательство, пользуясь VPN. Но VPN использовать небезопасно, особенно бесплатный. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и это часто мы "торгуем" своими персональными данными», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что «WhatsApp» нарушает минимум пять российских законов, есть все основания для его блокировки, но ее сроки зависят от развития национального мессенджера.
