«Заблокировать заблокированное»: Что грозит в России ChatGPT

Российские ИИ-разработки надо поддерживать и административным ресурсом, сказал в эфире НСН Александр Жадан, а Александр Дворянский подтвердил опасность утечки данных к разработчикам ChatGPT.

Россиянам сегодня легально недоступна нейросеть ChatGPT, поэтому его блокировка еще и со стороны властей РФ продублирует запрет американских разработчиков, заявил в интервью НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Минцифры ранее обнародовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта, предполагающий, в частности, ограничение работы в РФ нейросетей ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные россиян за рубеж. Жадан сравнил это с «блокировкой в ответ на блокировку».

«Эти модели сегодня недоступны на территории РФ со стороны разработчиков. Для того, чтобы к ним подключиться, россияне сейчас используют VPN или другой вариант маршрутизации. Если говорить о том, в каких случаях это могут запретить, самое первое, что приходит в голову, это публичное использование и реклама. Я не очень понимаю, как можно заблокировать что-то, что и так не работает для России официально. Для того, чтобы пойти на контакт, у этих производителей должен появиться интерес к России, а у них сейчас его нет. Здесь речь о том, что один пользователь заблокировал другого пользователя, а сейчас другой пользователь - в данном случае это Россия – думает, заблокировать ли этого пользователя в ответ», - отметил эксперт.

При этом Жадан считает, что поддерживать отечественные нейросети можно и административным ресурсом.

«Развитие ИИ это, скорее, вопрос национальной безопасности, поэтому как бы не отставали "ГигаЧат" или "Алиса" от западных конкурентов, их необходимо поддерживать, в том числе административным ресурсом. Иначе потом мы окажемся в той же ситуации, как оказались с микроэлектроникой», - пояснил он.

Со своей стороны, эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский подтвердил НСН, что использование ChatGPT может грозить утечкой персональных данных к разработчикам этой нейросети, американской компании OpenAI.

«Пока еще искусственный интеллект далек от слова "интеллект", это больше механизм, который помогает выполнять огромное количество рутинных процедур. Тем не менее, его использование везде необходимо контролировать, это нормальная практика. Когда у нас иностранный разработчик, данные вполне могут уходить этому разработчику», - заключил собеседник НСН.

Писатель-фантаст Вадим Панов ранее заявил НСН, что в интернете сегодня много книг, написанных нейросетями, однако далеко не все писатели готовы признаться, что использовали в работе ИИ.

ФОТО: РИА Новости
