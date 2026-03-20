Россиянам сегодня легально недоступна нейросеть ChatGPT, поэтому его блокировка еще и со стороны властей РФ продублирует запрет американских разработчиков, заявил в интервью НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Минцифры ранее обнародовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта, предполагающий, в частности, ограничение работы в РФ нейросетей ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные россиян за рубеж. Жадан сравнил это с «блокировкой в ответ на блокировку».