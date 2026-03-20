Депутаты Госдумы Денис Парфенов, Ольга Алимова, Евгений Бессонов, Сергей Обухов и Алексей Куринный направили обращения главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. В них они попросили министерство разъяснить критерии попадания в «белые списки» интернет-ресурсов, а ФАС — ответить, соответствуют ли такие списки российскому законодательству. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По мнению депутатов, такие интернет-ресурсы имеют экономическое преимущество, поскольку, в отличие от конкурентов, работают даже при отключениях мобильного интернета, что может привести к монополизации рынка.

По мнению замглавы комитета Госдумы по информполитике Александра Ющенко, сильнее всего от таких ограничений страдает малый бизнес, который сомневается в обоснованности этих решений при отсутствии четких правил попадания в «белый список».

Тем временем в Минцифры отменили, что письмо от парламентариев пока не поступало. В ведомстве пояснили, что включение сайтов в «белый список» происходит при соответствии с требованиями органов безопасности и по согласованию с профильными ведомствами. Все вычислительные ресурсы при этом должны находиться на территории России.