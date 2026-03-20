«Убирают конкурентов?»: От Минцифры и ФАС потребовали разъяснений по «белым спискам»
В Госдуме усомнились, что «белые списки» не нарушают закон «О защите конкуренции», однако юристы напомнили о недавних поправках в закон «О связи», согласно которым от общих норм можно отступить в интересах безопасности.
Депутаты Госдумы Денис Парфенов, Ольга Алимова, Евгений Бессонов, Сергей Обухов и Алексей Куринный направили обращения главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. В них они попросили министерство разъяснить критерии попадания в «белые списки» интернет-ресурсов, а ФАС — ответить, соответствуют ли такие списки российскому законодательству. Об этом сообщило издание «Ведомости».
По мнению депутатов, такие интернет-ресурсы имеют экономическое преимущество, поскольку, в отличие от конкурентов, работают даже при отключениях мобильного интернета, что может привести к монополизации рынка.
По мнению замглавы комитета Госдумы по информполитике Александра Ющенко, сильнее всего от таких ограничений страдает малый бизнес, который сомневается в обоснованности этих решений при отсутствии четких правил попадания в «белый список».
Тем временем в Минцифры отменили, что письмо от парламентариев пока не поступало. В ведомстве пояснили, что включение сайтов в «белый список» происходит при соответствии с требованиями органов безопасности и по согласованию с профильными ведомствами. Все вычислительные ресурсы при этом должны находиться на территории России.
Не получили обращение депутатов и в ФАС. При этом там отказались комментировать, отвечает ли «белый список» требованиям закона «О защите конкуренции».
По мнению партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Евгении Тюфтиной, чьи слова приводят «Ведомости», несмотря на то, что закон «О защите конкуренции» запрещает действия госорганов, направленные на ограничение или устранение конкуренции, недавно были приняты поправки в закон «О связи». В соответствии с ними государственные органы имеют право отойти от общих норм ради обеспечения безопасности. По всей видимости, именно этим пунктом и руководствует ФАС, пояснила юрист.
КТО УЖЕ «БЕЛЫЙ»?
Сейчас в «белом списке» Минцифры находятся свыше 120 сервисов. Они доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В частности, это соцсети (например, «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджер MAX), маркетплейсы и онлайн-магазин (Ozon, Wildberries, «Вкусвилл» и другие), государственные сайты, банки («Альфа-банк», ВТБ, ПСБ), сайты ряда СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи («Билайн», «Мегафон», «МТС», Т2 и другие) и сайты для бронирования путешествий и покупки билетов, сообщает РИА Новости.
При этом, в частности, в центре Москвы проблемы с мобильным интернетом наблюдаются уже вторую неделю, здесь работает только «белый список». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
ОБРАЗОВАНИЕ — В «БЕЛЫЙ СПИСОК»
Тем временем дополнить «белый список» предложило министерство просвещения. Дабы сохранить непрерывность образовательного процесса, ведомство направило в Минцифры предложение включить в перечень образовательные сайты и цифровые сервисы.
«В случаях замедления доступа к сети Интернет одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.
Так, в «белый список» предлагается включить официальный сайт и сервисы ведомства, Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования «Цифровая образовательная среда ДПО», цифровые помощники ученика, педагога и родителя, а также конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы.
Кроме того, Минпросвещения упомянуло ресурсы «Усыновление в Российской Федерации» и «Земский учитель», информационный портал «Десятилетие детства» и сайт «Растимдетей.рф».
ЗАСЛАННЫЕ БРИТАНЦЫ
Вместе с тем даже работу «белых списков» удалось наладить не сразу. Так, сообщает издание «Коммерсантъ», ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем. По мнению одного из источников издания, «белые списки» работают частично, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции.
Более того, отмечает портал «Хабр», Роскомнадзор добавил в «белый список» сайтов, работающих в Москве, британские банки. По мнению главы агентства «TelecomDaily» Дениса Кускова, которое он высказал в беседе с НСН, данная ситуация требует тщательного разбирательства.
«То, что “белые списки” не работали в полную меру в условиях ограничений в Москве на протяжении пяти дней, — уже повод разобраться с этим вопросом, потому что они как раз призваны облегчить жизнь людей в период блокировок. В “белые списки” входят основные ресурсы — банковские приложения, “Госуслуги”, маркетплейсы, некоторые отечественные СМИ. Если в период блокировок всплывают какие-то иные ресурсы, тем более зарубежные, — это также повод разобраться. Должно быть четкое понимание, какие ресурсы важны для большинства людей, а какие могут подождать, когда закончится блокировка. Каждый захочет, чтобы его ресурс был в “белом списке”, но это должно быть целенаправленно. Эти списки должны быть утверждены Минцифры и сообщены операторам связи для обеспечения бесперебойной работы. Отчасти разобраться в этой ситуации Минцифры может помочь бизнес», — заявил он.
