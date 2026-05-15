Радио JAZZ выпустит коллекцию одежды
Радио JAZZ 89.1 FM и модный бренд OVVIO анонсировали запуск совместной линейки одежды. В честь этого прошло Fashion Show, собравшее представителей творческой сферы, технологического сектора и бизнеса.
Аудитория Радио JAZZ 89.1 FM — около двух миллионов человек в месяц — состоит из людей, для которых стиль и высокое качество жизни имеют большое значение. Новая капсула радиостанции призвана сделать их быт столь же комфортным, как и звучание любимой музыки. Теперь стиль будет проявляться не только в музыке, но и в повседневных деталях, отметили создатели коллекции.
«В нашей совместной коллекции мы стремились соединить два искусства — музыку и стиль. Уникальность этой капсулы одежды заключается в интеграции NFC-меток: достаточно просто прикоснуться смартфоном к изделию, и вы сразу попадаете в мир джазовой музыки. Каждый образ в капсуле – не просто вещь, а отдельная музыкальная композиция, воплощённая в ткани и деталях. Мы хотели подарить людям возможность не только слушать музыку, но и интегрировать её в одежду, делая джаз частью повседневной жизни», — рассказал НСН директор по связям с общественностью «Мультимедиа Холдинга» Олег Цуриков.
Гости показа оценили представленные образы, уловив в них связь с джазом: мужская рубашка из матового шелка декорирована вышитой звуковой волной, а мини-платье с воланом символизирует динамику и энергию джазовых импровизаций.
Работавшие над коллекцией модельеры OVVIO поделились своим видением. Совладелец и креативный директор OVVIO и Instyle Даниэла Тарловская пояснила, что джаз представляет собой не только музыку, но и умение слушать друг друга, импровизацию, диалог и свободу самовыражения с сохранением единства.
«Символом коллаборации OVVIO и Радио JAZZ стала волна — невидимая связь между людьми, идеями, стилем, музыкой и технологиями. И сегодня эта энергия превратилась в одежду: трендовые образы, красивые ткани и комфорт, которые дарят ощущение лёгкости и уверенности в каждом движении», — отметила Тарловская в разговоре с НСН.
На мероприятии были представлены первые модели, а полную коллекцию радиостанция планирует представить широкой публике летом.
