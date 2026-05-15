Радио JAZZ выпустит коллекцию одежды

Гости показа оценили представленные образы, уловив в них связь с джазом: мужская рубашка из матового шелка декорирована вышитой звуковой волной, а мини-платье с воланом символизирует динамику и энергию джазовых импровизаций.

Работавшие над коллекцией модельеры OVVIO поделились своим видением. Совладелец и креативный директор OVVIO и Instyle Даниэла Тарловская пояснила, что джаз представляет собой не только музыку, но и умение слушать друг друга, импровизацию, диалог и свободу самовыражения с сохранением единства.

«Символом коллаборации OVVIO и Радио JAZZ стала волна — невидимая связь между людьми, идеями, стилем, музыкой и технологиями. И сегодня эта энергия превратилась в одежду: трендовые образы, красивые ткани и комфорт, которые дарят ощущение лёгкости и уверенности в каждом движении», — отметила Тарловская в разговоре с НСН.

На мероприятии были представлены первые модели, а полную коллекцию радиостанция планирует представить широкой публике летом.

