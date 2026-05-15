Количество погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область выросло до четырех
Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщает Следственный комитет.
Ранее стало известно, что в Рязани в результате террористической атаки БПЛА погибли три человека, пострадали 12, напоминает RT.
«Зафиксированы атаки беспилотными летательными аппаратами украинских вооруженных формирований с последующей детонацией. По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан», — заявили в Следкоме.
По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте. Правоохранители проводят осмотры мест происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших.
