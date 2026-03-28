Из российского App Store пропали свыше 20 VPN-сервисов

Из российского App Store пропали более 20 VPN-сервисов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

В компании Apple заявили, что удалили эти приложения по требованию Роскомнадзора. Канал писал, что после того как сервисы скрыли, один из разработчиков получил письмо с пояснениями от корпорации. В документе было указано, что приложения содержат нелегальный контент, нарушающий российское законодательство, в связи с чем их доступность в этом регионе ограничена.

По данным источника, масштабная чистка популярных VPN-сервисов затронула лишь Россию. Отмечается, что пользователи смогут применять уже установленные приложения, но обновить их не получится. Новые пользователи также не смогут скачать эти сервисы.

Ранее главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в интервью НСН отметил, что главная задача Роскомнадзора заключается в том, чтобы лишить россиян доступа к запрещенным ресурсам, но справиться с такими гигантами как Google и Apple он пока не может.

ФОТО: ТАСС
