«Раньше Китай закупал нефть у США, это было до торговых войн. Надо дождаться официального решения и статистики, потому что американцы не отменяли торговые пошлины, не понятно, что поменялось. Последние санкции против нефтеперерабатывающих заводов в Китае были введены буквально неделю назад. Если американцы снимут санкции, тогда такой вариант возможен, иначе это все только слова и обещания Трампа. Я бы пока Трампу не доверял», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что России в этом сценарии ничего не угрожает.

«Если Китай станет закупать американскую нефть, это будет заменой нефти с Ближнего Востока. У нас даже разные сорта. Американцы экспортируют сверхлегкую нефть, в Венесуэле Китай закупал очень тяжелую нефть, наша нефть самая выгодная для Китая. Поэтому это не замена нашей нефти, для нас это в любом случае не было бы угрозой. Уменьшать наши закупки Китай не будет. Нас не пугает, что Трамп пытается наладить отношения с Китаем, у них свои отношения, у нас –свои. Нет такого сценария, что Китай откажется от сотрудничества с нами, чтобы сотрудничать с США», - добавил собеседник НСН.

На фоне ситуации в Ормузском проливе у ряда стран не так много возможностей приобретать нефть, и они вряд ли заинтересованы в прекращении закупок в России, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

