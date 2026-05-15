Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном РФ

Борцов из России допустили до мировых соревнований с флагом и гимном страны, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях», — указал глава Минспорта.

Атлеты смогут выступать в составе сборной России с национальной символикой. Как отметил Дегтярев, отечественные борцы традиционно выигрывают много медалей.

UWW объединяет вольную, греко-римскую, женскую борьбу, грэпплинг и панкратион, пишет RT.

Ранее Всемирная боксерская федерация (World Boxing) разрешила боксерам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой объединения.

