Лавров дважды сделал замечание журналисту и потребовал вывести его из зала

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дважды сделал замечание журналисту, который помешал ему на пресс-конференции в Нью-Дели.

Когда глава российского внешнеполитического ведомства начал говорить, журналист громко включил перевод на телефоне. Лавров по-английски поинтересовался, может ли журналист покинуть мероприятие. После этого вновь раздался звук, и министр опять обратился к нарушителю.

«Можете ли вы выйти? Я не шучу», — сказал глава МИД.

Затем Лавров обратился к охране, попросив вывести журналиста из помещения, и предупредил, что если тот не отдаст свой телефон, охранники «достанут оружие».

Ранее Сергей Лавров раскрыл свое понимание искусства дипломатии, вспомнив анекдот про армянское радио.

