Лавров дважды сделал замечание журналисту и потребовал вывести его из зала
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дважды сделал замечание журналисту, который помешал ему на пресс-конференции в Нью-Дели.
Когда глава российского внешнеполитического ведомства начал говорить, журналист громко включил перевод на телефоне. Лавров по-английски поинтересовался, может ли журналист покинуть мероприятие. После этого вновь раздался звук, и министр опять обратился к нарушителю.
«Можете ли вы выйти? Я не шучу», — сказал глава МИД.
Затем Лавров обратился к охране, попросив вывести журналиста из помещения, и предупредил, что если тот не отдаст свой телефон, охранники «достанут оружие».
Ранее Сергей Лавров раскрыл свое понимание искусства дипломатии, вспомнив анекдот про армянское радио.
