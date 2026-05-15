Время - деньги: В каких случаях самолет отправят на запасной аэродром
Самолет не может кружить в воздухе дольше 30-40 минут, поэтому уходит на запасной аэродром, сказал НСН Виктор Горбачёв.
Служба управления воздушным движением отправляет самолёт на запасной аэродром в том случае, если ожидание в воздухе будет превышать 50 минут, рассказал НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачёв.
Минувшей ночью два самолёта не смогли приземлиться во Внуково из‑за временных ограничений по безопасности и ушли на запасные аэродромы — в Санкт‑Петербург и Нижний Новгород. Росавиация уточнила: Внуково работает по согласованию с профильными органами, возможны корректировки расписания. Аналогичные меры действуют в Домодедово. Горбачёв рассказал о правилах принятия решения об уходе самолёта на запасной аэродром.
«Решение о том, уходить ли самолёту на второй круг, принимает служба управления воздушным движением. Из‑за ограниченного запаса топлива самолёт не может кружить более 30-40 минут. Если аэродром закрыт дольше 50-60 минут, командир получает указание следовать на запасной аэродром. Для Москвы такими запасными аэродромами служат аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт‑Петербурга. Перед вылетом командир проходит брифинг, где, в частности, обсуждают запасные аэродромы и назначают маршрут полёта», — сказал собеседник НСН.
Он также пояснил, как организуется обслуживание пассажиров при вынужденной посадке на запасном аэродроме.
«Если самолёт уходит на запасной аэродром и задержка превышает час, пассажиров размещают в здании аэровокзала. В отдельных случаях ожидание может продлиться полтора‑два часа — это зависит от загруженности терминала и наличия свободного пространства. Иногда пассажирам приходится оставаться на борту. В таких ситуациях обеспечивается работа дополнительного кондиционирования, а также предоставляется всё необходимое для комфортного ожидания», — добавил эксперт.
