Подделки под оригинальные детали зачастую функционируют не хуже, поэтому не стоит бояться «контрафакта», рассказал НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков.



Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России оценивается в 18%, а в ряде классов уже достигает 80%. Лидерами по частоте подделок деталей стали бренды Dell EMC, Lenovo, Cisco Systems, Hitachi Vantara и Dell Technologies. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Третьяков усомнился, что есть способ бороться с контрафактом.