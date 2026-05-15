Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину», чтобы иметь главный рычаг воздействия на Китай, заявил политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН.

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что стороны заключили фантастические торговые сделки, «которые будут замечательными для обеих стран». При этом наиболее конфликтным вопросом остается Тайвань, считают американские СМИ. Fox News подчеркивает, что вопрос Тайваня вновь становится центральной линией напряжения между Вашингтоном и Пекином, несмотря на попытки обеих сторон публично делать акцент на торговле и экономике. Блохин отметил, что в вопросе Тайваня стороны не придут к компромиссу.