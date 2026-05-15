Дергать тигра за усы: Зачем Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину»

Константин Блохин заявил НСН, что Трамп не будет отказываться от поддержки Тайваня на фоне якобы сближения с Пекином. 

Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину», чтобы иметь главный рычаг воздействия на Китай, заявил политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН.

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что стороны заключили фантастические торговые сделки, «которые будут замечательными для обеих стран». При этом наиболее конфликтным вопросом остается Тайвань, считают американские СМИ. Fox News подчеркивает, что вопрос Тайваня вновь становится центральной линией напряжения между Вашингтоном и Пекином, несмотря на попытки обеих сторон публично делать акцент на торговле и экономике. Блохин отметил, что в вопросе Тайваня стороны не придут к компромиссу.

«Что касается Тайваня, Трампа выводили на то, чтобы он сказал, что в этом вопросе поддерживает Китай, но Трамп промолчал. На самом деле Тайвань – это рычаг давления на Китай. Все американские президенты предпочитают, так или иначе, дергать тигра за усы. Трамп не будет отказываться от поддержки Тайваня. Стоит задача сделать из Тайваня вторую Украину, создать очаг напряженности вблизи китайских границ. Стратегические планы Трампа не меняются, меняются тактические. Он хочет сделки заключить, но при этом показать, кто в доме хозяин. Си Цзиньпин продемонстрировал, что Китай будет дальше жестко отстаивать свои интересы», - сказал он.

Влияние результатов переговоров американского лидера Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином на глобальную и региональную повестку дня в Юго-Восточной Азии будет минимальным. Перед визитом Трампа в Пекин США ввели новые санкции против КНР, поэтому переговоры прошли в напряженной атмосфере, сказал в эфире НСН военно-политический аналитик, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Дарко Тодоровски.

ФОТО: AP / ТАСС
