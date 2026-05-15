Мишустин: Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40%

Доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте составила 40%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства направил видеообращение к участникам, гостям и организаторам ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития.

Как отметил Мишустин, доля БРИКС в мировом ВВП выше, чем у стран Группы семи или Евросоюза.

«Этот разрыв, как ожидается, будет расти и дальше на фоне происходящей перестройки экономики и логистических маршрутов», — подчеркнул премьер.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что рост торговли между государствами БРИКС существенно превысил уровень роста внешней торговли в мире.

