Мишустин: Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40%
Доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте составила 40%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства направил видеообращение к участникам, гостям и организаторам ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития.
Как отметил Мишустин, доля БРИКС в мировом ВВП выше, чем у стран Группы семи или Евросоюза.
«Этот разрыв, как ожидается, будет расти и дальше на фоне происходящей перестройки экономики и логистических маршрутов», — подчеркнул премьер.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что рост торговли между государствами БРИКС существенно превысил уровень роста внешней торговли в мире.
