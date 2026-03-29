Ионов: Есть высокая вероятность восстановления работы Telegram в России

По его словам, команда Telegram ведёт переговоры с российскими властями и с большой долей вероятности выполнит требования российского законодательства, особенно в части борьбы с экстремизмом и каналами, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Ионов подчеркнул, что требования России к Telegram являются абсолютно адекватными, и в руководстве мессенджера это понимают и активно обсуждают.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. Ведомство объяснило решение систематическим нарушением мессенджером российского законодательства. В частности, сервис использовался для обмана граждан, вымогательства денег и совершения киберпреступлений, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».