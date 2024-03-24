Украинский след: Военные эксперты подозревают Киев в атаке на «Крокус»
Украина при поддержке англосаксов замешана в теракте в «Крокус Сити Холле», считают военные эксперты в России и на Западе. В США пытаются развеять подозрения.
В результате теракта в концертном зале «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, из них пятеро детей, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
Обстановка в «Крокусе»
133 человека погибли, среди них трое детей. В медицинские учреждения госпитализированы 114 человек, из них четверо детей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» окончена спасательная операция. При этом поисковая операция еще продолжается. В настоящее время тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов прибыла к «Крокус Сити Холлу», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.
Накануне спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В Следственном комитете России раскрыли, что для террористов было подготовлено «окно» на российской границе для перехода на Украину.
Причем тут Киев?
Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ*.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что нельзя спешить с выводами о якобы причастности террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) к теракту в «Крокус сити холле», сообщает РИА Новости.
Так он отреагировал на риторику США. По словам дипломата, российские спецслужбы во всем разберутся.
Политолог Сергей Марков заявил, что, информационный след ИГИЛ*, по его мнению, оказался фейковым.
«Агентство АКАМ, якобы связанное с ИГИЛ (запрещено в России как террористическое), опубликовало видео, которое все западные СМИ рассматривают как признание этим террористическим ИГИЛ своей ответственности за теракт в Крокусе. Я в этом не уверен. Я вижу, что стиль теракта в Крокусе не соответствует стилю этого запрещённого ИГИЛ*», - написал он в своем Telegram-канале.
Экс-сотрудник разведывательного управления США Ларри Джонсон раскритиковал Госдеп США за заявления о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, 7 марта посольства США и Великобритании в Москве призвали соотечественников «держаться подальше» в течение 48 часов, из-за возможного теракта. Подобные заявления, считает бывший разведчик, делают, когда есть информация о предстоящем событии.
«США знали, что Украина что-то готовит. Они знали, что это такое. Они догадывались, что украинцы собираются сделать. И дело заключается в том, что Украина не только совершила это, но и сделала это с помощью оружия и помощи, предоставленных США. Именно это до смерти напугало Белый дом», – подчеркнул Джонсон.
8 марта американское посольство в России заявило, что отслеживает сообщения о планах «экстремистов» атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. После теракта в «Крокус Сити Холле» администрации США сообщили, что Вашингтон в марте получил данные о подготовке террористической атаки в Москве, и поделился ими с российскими властями.
Но российское посольство в США не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в США Анатолия Антонова.
На этом фоне американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что роль Киева в теракте в «Крокус Сити Холле» выглядит все более вероятной, написал он в соцсети Х.
По его словам, если за этим стояло правительство Украины, «что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками».
Расследование покажет
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире НСН заверил, что российские спецслужбы проведут расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и сделают выводы, которые станут толчком для принятия определенных решений.
«Президент уже сказал, что террористы пытались проникнуть на Украину. Очевидно, что заказчик именно там. В то же время уверен, что цепь здесь гораздо шире. Мы знаем, как сильно любят террор англосаксы, я не думаю, что украинское террористическое государство пошло бы на это без согласования своих покровителей. Наши спецслужбы проведут расследование. Выводы, возможно, будут не публичны, но они непременно станут исходными данными для принятия решений нашим руководством», - сказал собеседник НСН.
Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН заявил, «кто бы ни был исполнителями этого преступления, рулит ими одна структура – НАТО и США» и указал также на «украинских пособников» в организации теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России
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