Украинский след: Военные эксперты подозревают Киев в атаке на «Крокус»

Причем тут Киев?

Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ*.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что нельзя спешить с выводами о якобы причастности террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) к теракту в «Крокус сити холле», сообщает РИА Новости.



Так он отреагировал на риторику США. По словам дипломата, российские спецслужбы во всем разберутся.



Политолог Сергей Марков заявил, что, информационный след ИГИЛ*, по его мнению, оказался фейковым.

«Агентство АКАМ, якобы связанное с ИГИЛ (запрещено в России как террористическое), опубликовало видео, которое все западные СМИ рассматривают как признание этим террористическим ИГИЛ своей ответственности за теракт в Крокусе. Я в этом не уверен. Я вижу, что стиль теракта в Крокусе не соответствует стилю этого запрещённого ИГИЛ*», - написал он в своем Telegram-канале.