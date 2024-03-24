В России скорбят по погибшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

По всей стране приспущены государственные флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы перестроили свою «сетку» вещания.

В знак солидарности траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.

Небоскреб Бурдж-Халифа, который находится в Дубае, и является самой высокой башней в мире, окрасился в цвета флага России в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл».

Российский лидер Владимир Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокусе». По его словам, террористов ждет только возмездие и забвение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

