Второй террорист рассказал, что хотел работать в такси

Задержанный не говорит по-русски, поэтому правоохранители общались с ним с помощью переводчицы.



Из несвязного рассказа следует, что подозреваемый купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. Познакомился с одним из террористов в Telegram, когда покупал машину, покупка состоялась на Дмитровском шоссе.

«Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать на этой машине в такси. Познакомились в Telegram около 10-12 дней назад. Он был с нами. Я сказал, что я без работы и хочу работать. Абдула купил машину где-то на Дмитровском шоссе, у своих родственников», - сказал террорист.



Также есть видео с еще одним задержанным - его с окровавленным лицом вывели из леса в Брянской области, отмечает «Радиоточка НСН».

