Второй террорист рассказал, что хотел работать в такси

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса второго террориста, причастного к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холла», которая произошла накануне.

Террорист заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за стрельбу в «Крокусе»

Задержанный не говорит по-русски, поэтому правоохранители общались с ним с помощью переводчицы.

Из несвязного рассказа следует, что подозреваемый купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. Познакомился с одним из террористов в Telegram, когда покупал машину, покупка состоялась на Дмитровском шоссе.

«Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать на этой машине в такси. Познакомились в Telegram около 10-12 дней назад. Он был с нами. Я сказал, что я без работы и хочу работать. Абдула купил машину где-то на Дмитровском шоссе, у своих родственников», - сказал террорист.

Также есть видео с еще одним задержанным - его с окровавленным лицом вывели из леса в Брянской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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