Второй террорист рассказал, что хотел работать в такси
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса второго террориста, причастного к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холла», которая произошла накануне.
Задержанный не говорит по-русски, поэтому правоохранители общались с ним с помощью переводчицы.
Из несвязного рассказа следует, что подозреваемый купил легковушку, хотел работать на этой машине в такси. Познакомился с одним из террористов в Telegram, когда покупал машину, покупка состоялась на Дмитровском шоссе.
«Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать на этой машине в такси. Познакомились в Telegram около 10-12 дней назад. Он был с нами. Я сказал, что я без работы и хочу работать. Абдула купил машину где-то на Дмитровском шоссе, у своих родственников», - сказал террорист.
Также есть видео с еще одним задержанным - его с окровавленным лицом вывели из леса в Брянской области, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны России: Населенный пункт Красное освобожден в ДНР
- «Инфернальный уровень»: Атака Киева через исламистов и свидельства очевидцев
- Второй террорист рассказал, что хотел работать в такси
- СМИ: Террористы на машине сбили ребенка около «Крокус Сити Холла»
- ВСУ обстреляли село Борисовка в Белгородской области
- Сбер: Страховые выплаты пострадавшим в «Крокусе» произведут в упрощенном порядке
- Террорист заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за стрельбу в «Крокусе»
- СК РФ: Число погибших во время теракта в «Крокусе» выросло до 115 человек
- МЧС опубликовало фото разборов завалов КЗ «Крокус Сити Холл»
- Минздрав Подмосковья: В списках погибших в «Крокусе» 41 опознанный
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru