«Любят террор»: Депутат Гурулев заявил, что за стрельбой в «Крокусе» стоит Запад

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Российский лидер назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером пятницы, 22 марта. По его словам, террористов ждет только возмездие и забвение. Также президент отметил, что преступники двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы.

«Президент уже сказал, что террористы пытались проникнуть на Украину. Очевидно, что заказчик именно там. В то же время уверен, что цепь здесь гораздо шире. Мы знаем, как сильно любят террор англосаксы, я не думаю, что украинское террористическое государство пошло бы на это без согласования своих покровителей. Наши спецслужбы проведут расследование. Выводы, возможно, будут не публичны, но они непременно станут исходными данными для принятия решений нашим руководством», - сказал собеседник НСН.