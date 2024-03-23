«Любят террор»: Депутат Гурулев заявил, что за стрельбой в «Крокусе» стоит Запад

Спецслужбы проведут расследование, выводы, возможно, не будут публичными, но они станут исходными данными для принятия решений руководством, заявил НСН Андрей Гурулев.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире НСН заверил, что российские спецслужбы проведут расследование и сделают выводы, которые станут толчком для принятия определенных решений.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Российский лидер назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером пятницы, 22 марта. По его словам, террористов ждет только возмездие и забвение. Также президент отметил, что преступники двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы.

«Президент уже сказал, что террористы пытались проникнуть на Украину. Очевидно, что заказчик именно там. В то же время уверен, что цепь здесь гораздо шире. Мы знаем, как сильно любят террор англосаксы, я не думаю, что украинское террористическое государство пошло бы на это без согласования своих покровителей. Наши спецслужбы проведут расследование. Выводы, возможно, будут не публичны, но они непременно станут исходными данными для принятия решений нашим руководством», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, террористы могли не быть обученными бойцами.

«По поводу подготовки: сложно сделать выводы об уровне обученности этих негодяев, они действовали против безоружных людей. Научиться держать автомат и стрелять из него можно и за год срочной военной службы. Я не думаю, что это какое-то профессиональные бойцы, а просто беспринципные ублюдки, которые готовы были хладнокровно убивать невиновных людей», - заключил депутат.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в больницах после теракта остаются 107 пострадавших, один ребенок и 15 взрослых – в крайне тяжелом состоянии.

Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. На данным момент известно о 133 погибших.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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