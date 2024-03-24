Воробьев: За сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» окончена спасательная операция, сообщил в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЧС: Открытое горение в «Крокусе» ликвидировано

По его словам, поисковая операция еще продолжается. Отмечается, что за сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела, предварительно идентифицированы личности 50 погибших. В больницах врачи борются за жизни 107 человек.

Ночью специалисты приступят к созданию проема с западной стороны здания, что позволит облегчить доступ к концертному залу.

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/mchs_official
ТЕГИ:Теракты

Горячие новости

Все новости

партнеры