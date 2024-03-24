Воробьев: За сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела
На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» окончена спасательная операция, сообщил в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, поисковая операция еще продолжается. Отмечается, что за сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела, предварительно идентифицированы личности 50 погибших. В больницах врачи борются за жизни 107 человек.
Ночью специалисты приступят к созданию проема с западной стороны здания, что позволит облегчить доступ к концертному залу.
Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru