Воробьев: За сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела

По его словам, поисковая операция еще продолжается. Отмечается, что за сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела, предварительно идентифицированы личности 50 погибших. В больницах врачи борются за жизни 107 человек.

Ночью специалисты приступят к созданию проема с западной стороны здания, что позволит облегчить доступ к концертному залу.

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека человек.

