«Инфернальный уровень»: Атака Киева через исламистов и свидельства очевидцев
Военкоры поддерживают версию ФСБ России о причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Украины, очевидцы делятся подробностями ЧП.
Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Подробности задержания
«В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле"», - заявили в структуре.
В заявлении ФСБ также говорится, что теракт был тщательно спланирован, оружие, применявшееся террористами, они заранее приготовили в тайнике, отмечает RT.
Автомобиль «Рено», использовавшийся для передвижения подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, был обнаружен минувшей ночью близ деревни Хацунь (Карачевский район, Брянская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он добавил, что водитель «Рено» не остановил машину по требованиям сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться. В ходе погони правоохранители открыли стрельбу по автомобилю, после чего тот перевернулся. Одного подозреваемого удалось задержать на месте, остальные скрылись в лесу. Второй подозреваемый был задержан примерно в 3:50 по местному времени (совпадает с московским).
Хинштейн отметил, что в салоне разбитого автомобиля были обнаружены магазин к автомату «АКМ», пистолет «ПМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, следует из кадров допроса.
«За деньги, где-то полмиллиона рублей. Деньги еще не все получил, только половину. На карту просто переводили. Оружие они сами доставили, люди написали в Telegram, там не было имени и фамилии. Они мне написали. Я в Telegram смотреть уроки, слушал проповедника. Вот его помощник мне написал. Написал около месяца назад, поздоровался, деньги предлагал за убийство. Они скинули место, сказали, что без разницы, кого убивать, просто заходить и убивать», - сказал террорист.
По данным Telegram-канала 112, все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» - граждане России. Отмечается, что приезжие из ближнего зарубежья пробыли в России столько, что успели получить гражданство. Сейчас контролирующие органы проверяют, законно ли были выданы эти документы.
Версии: Украина и НАТО
Почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН указал на тех, кто стоит за исполнителями теракта.
«Кто бы ни был исполнителями этого преступления, рулит ими одна структура – НАТО и США. Есть еще одна категория — украинские пособники. Для них главное — теракты и убийства россиян. Я не знаю, почему мы этого не понимаем. Надеюсь, что всех террористов поймают и они не смогут вырваться из страны», — заявил собеседник НСН.
Военный корреспондент Александр Коц убежден, что версия ФСБ о причастности Киева к организации теракта в «Крокус Сити Холле» вполне реалистична и имеет под собой основу.
«В ФСБ уже заявили о связи терргруппы с Киевом. Это, конечно, не обязательно означает, что убийцы получили задание лично из рук главы ГУР Кирилла Буданова. Террористы вполне могли думать, что выполняют задание лидера какой-нибудь исламской группировки, получив его в Телеграме. И при этом за его выполнение наверняка была обещана кругая сумма. В незалежной отлично научились использовать людей втемную. К тому же на территории Украины полно такого отребья. Недавно вон в Белгородском приграничье засветились «ичкерийцы» под командованием Руслана Ажиева, известного также как Абдул Хаким Шишани... Просто Киев в своей ненависти ко всему русскому опустился на новый инфернальный уровень», – заявил журналист.
По мнению военкора Юрия Котенка, террористы в момент совершения преступления могли находиться под специальными веществами. Такое предположение у него возникло «при просмотре кратких фрагментов с действиями террористов, их обращению с индивидуальным оружием и перемещению в пространстве».
«Если это не «ингимасия» (а они сбежали), то исполнители могли находиться под воздействием стимуляторов — или профессиональных препаратов или наркотических препаратов, как вариант, тех же, опиатов», – заявил он в своем Telegram-канале, выразив надежду, что заключения экспертизы осталось ждать недолго.
Глазами очевидцев
СКР обратился к очевидцам теракта в «Крокус Сити Холле» предоставить ведомству всю имеющуюся информацию.
В Telegram-канале СК опубликованы телефоны, по которым можно сообщить подробности теракта, который произошел 22 марта
+7 (495) 986-78-68 — Главное следственное управление СКР,
+7 (495) 690-25-28 — Главное следственное управление СКР по Московской области
+7 (800) 100-12-60 — Единая многоканальная линия СКР.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин держит расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе» на личном контроле.
Свидетель событий в «Крокус Сити Холле» Екатерина Шестаева, рассказала, что первые выстрелы люди приняли за громкие хлопки начала шоу. Об этом пишут «Известия».
«У нас были билеты на третий этаж, это балкон (концертного зала — прим. НСН). Мы поднялись ровно без пяти восемь на третий этаж и уже стояли смотрели, в какую часть зала нам проходить. В этот момент начались такие разовые хлопки. Ну, мы подумали, что это просто шоу, наверное, начало, а люди, которые стояли около стеклянного балкона <...> стояли и говорили: «Мы не понимаем, что это. Это, наверное, шоу», а потом уже начали говорить: «Да нет, нет, стреляют», — сказала она.
Затем женщина решилась посмотреть вниз, увидела четырех-пятерых человек в камуфляже, которые, повернувшись к ней, начали стрелять. По ее словам, в этот момент «мы поняли уже, что это как бы террористы, что это уже не шоу».
Другая зрительница концерта группы «Пикник» в «Крос Сити Холле», рассказала, что после выстрелов пряталась с подругой вначале в туалете для инвалидов, затем они перебрались в большой туалет. Там намочили одежду, чтобы защититься от дыма и дышать через нее. Когда стало совсем тяжело, девушка перевела матери все свои деньги на содержание двоих своих детей. Однако, женщин спас молодой человек. Они вышли из здания, держась за его свитер, и ночь провели под капельницами и кислородом, сообщает Shot.
Еще один неизвестный зритель «Крокус Сити Холла» спас десятки людей, напав на террориста. Об этом рассказали сообщили очевидцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После выстрелов публика ринулась к запасному выходу у сцены. Зрителям перегородил путь террорист. Он стрелял по всем, кто бежал в ту сторону. В этот момент один из посетителей, прыгнув на стрелка, отнял у него автомат и ударил прикладом. В результате несколько десятков человек смогли покинуть здание. А выжил герой или нет, очевидцы не знают.
В результате теракта стало известно о гибели 38-летней дочери российских космонавтов Евгении Рюминой. Ее отец Валерий Рюмин — космонавт, дважды герой СССР, мать Елена Кондакова — третья женщина в космосе, летчик-космонавт, герой РФ, передает Telegram-канал Mash. Также журналисты сообщили, что погибла 42-летняя «Мисс Тверь-2001». Обе женщины были замужем, имели детей.
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