«Инфернальный уровень»: Атака Киева через исламистов и свидельства очевидцев

Он добавил, что водитель «Рено» не остановил машину по требованиям сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться. В ходе погони правоохранители открыли стрельбу по автомобилю, после чего тот перевернулся. Одного подозреваемого удалось задержать на месте, остальные скрылись в лесу. Второй подозреваемый был задержан примерно в 3:50 по местному времени (совпадает с московским).

Хинштейн отметил, что в салоне разбитого автомобиля были обнаружены магазин к автомату «АКМ», пистолет «ПМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, следует из кадров допроса.



«За деньги, где-то полмиллиона рублей. Деньги еще не все получил, только половину. На карту просто переводили. Оружие они сами доставили, люди написали в Telegram, там не было имени и фамилии. Они мне написали. Я в Telegram смотреть уроки, слушал проповедника. Вот его помощник мне написал. Написал около месяца назад, поздоровался, деньги предлагал за убийство. Они скинули место, сказали, что без разницы, кого убивать, просто заходить и убивать», - сказал террорист.