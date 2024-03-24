Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник рассказал о произошедшем
15-летний школьник Ислам, спасший более сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холл», рассказал KP.RU о произошедшем.
Подросток подрабатывает в гардеробе около года. Он в течение 30 минут ценой собственной жизни помогал людям попасть на территорию «Крокус Экспо». Ислам заявил, что в 20:00 начали звучать выстрелы, после чего он начал руководить эвакуацией. В момент теракта в здании находились 6200 человек.
Школьник отметил, что понимал, что если уйдет, то погибнут сотни. Он спас кого смог и ушел домой.
«Героем себя не считаю», — указал подросток, добавив, что видел одного из террористов с бородой и ружьем в руках.
Ранее российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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