Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник рассказал о произошедшем

Подросток подрабатывает в гардеробе около года. Он в течение 30 минут ценой собственной жизни помогал людям попасть на территорию «Крокус Экспо». Ислам заявил, что в 20:00 начали звучать выстрелы, после чего он начал руководить эвакуацией. В момент теракта в здании находились 6200 человек.

Школьник отметил, что понимал, что если уйдет, то погибнут сотни. Он спас кого смог и ушел домой.

«Героем себя не считаю», — указал подросток, добавив, что видел одного из террористов с бородой и ружьем в руках.

Ранее российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

