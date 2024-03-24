Владелец «Крокус Сити Холла» Агаларов прокомментировал теракт
Владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов прокомментировал произошедший теракт, сообщает РБК.
Он вместе с сыном и певцом Эмином приехал на место трагедии. По его словам, «за последние 20 лет ничего подобного не происходило». Бизнесмен также указал, что террористы вошли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного зала. Жертвой трагедии стал один из охранников, второй получил ранения.
Ранее российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 133 человека человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru