Угрозы, похищения, суды: Кадыров оказался в Москве после жалоб журналистов

Президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщила пресс-служба главы региона в ночь со 2 на 3 февраля. На сайте Кремля нет отчета о встрече, а на сайте правительства Чечни материал проиллюстрирован фотографией со встречи в 2017 году.

По официальным данным, обсуждались социально-экономические проблемы в регионе: темпы вакцинации, уровень безработицы, демография.

При этом накануне главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале призвал Путина отреагировать на угрозы Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину доложат об обращении к нему редакции «Эха Москвы» из-за заявлений Кадырова.



Ранее Кадыров призывал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их пособниками террористов.



Свое сообщение Кадыров разместил в Telegram, где заявил, что Каляпин и Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». По мнению главы Чечни, «доказательная база» для задержания есть «в материалах журналистских расследований на независимых каналах».