Угрозы, похищения, суды: Кадыров оказался в Москве после жалоб журналистов
Владимир Путин встретился с Кадыровым в Москве, однако неизвестно, обсуждались ли на ней угрозы Кадырова журналистам и ситуация вокруг семьи Янгулбаевых.
Президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщила пресс-служба главы региона в ночь со 2 на 3 февраля. На сайте Кремля нет отчета о встрече, а на сайте правительства Чечни материал проиллюстрирован фотографией со встречи в 2017 году.
По официальным данным, обсуждались социально-экономические проблемы в регионе: темпы вакцинации, уровень безработицы, демография.
При этом накануне главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале призвал Путина отреагировать на угрозы Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину доложат об обращении к нему редакции «Эха Москвы» из-за заявлений Кадырова.
Ранее Кадыров призывал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их пособниками террористов.
Свое сообщение Кадыров разместил в Telegram, где заявил, что Каляпин и Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». По мнению главы Чечни, «доказательная база» для задержания есть «в материалах журналистских расследований на независимых каналах».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении Каляпина и Милашиной являются его личным мнением. По его словам, Кадыров «выражает не позицию федерального центра», а террористами этих граждан может признать «исключительно суд».
Со своей стороны «Новая газета» обратилась в суд с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч.2 ст.282 УК).
Требование «Новой газеты» о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова не имеет перспектив, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков.
«Политически понятно, что никогда не будет такое дело возбуждено. В нашей нынешней политической системе это невозможно. Чтобы возбудили дело в отношении главы региона за такое, я себе не представляю. Квалификацию действия определяет следствие, а не заявитель. Заявитель должен излагать факты, а следствие может принять любое решение. Но думаю, что здесь однозначно будет отказано», - сказал Широков.
Кадыров заявлял о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», который был основан Игорем Каляпиным (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица). Абубакар Янгулбаев покинул Россию в декабре прошлого года после задержания и допроса по делу об оправдании терроризма.
Встреча Путина и Кадырова также проходила на фоне скандала с похищением жены Янгулбаева-старшего Заремы Мусаевой. Женщина была силой вывезена из Нижнего Новгорода в Грозный 20 января якобы на допрос в качестве свидетеля и помещена под арест из-за примененного, по официальным данным, насилия в отношении полицейского. Ее муж и дочь покинули Россию. Информации о состоянии Мусаевой нет.
Комментируя эту ситуацию, Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram обратился к странам, которые «приютили» Янгулбаевых. Он заявил, что нахождение членов этой семьи в стране ничего хорошего не принесет, и призвал государства «вернуть» Янгулбаевых в Россию.
В свою очередь, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в Instagram заявил, что членов семьи Янгулбаева будут преследовать, «пока не отрежут их головы». Перевод высказывания с чеченского языка на русский предоставил Telegram-канал 1ADAT, ряд СМИ со ссылкой на носителей подтвердили корректность этого перевода.
Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев в комментарии «Интерфаксу» заявил, что словами Делимханова следует заняться Генпрокуратуре.
Депутат Государственного совета республики Коми Виктор Воробьев телеграммой направил директору ФСБ Александру Бортникову просьбу проверить факт похищения жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева. По мнению Воробьева, аналогичные случаи могут повториться и в других регионах России.
Член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что угрозы в свой адрес от Кадырова его не беспокоят, так как он стал его «личным врагом» еще в 2014 году, однако отметил, что Мусаевой может грозить серьезная опасность.
«По Янгулбаевым мы, безусловно, будем продолжать работу и внимательно следить за тем, что происходит с Заремой Мусаевой. К сожалению, оправдались все наши самые худшие прогнозы и предположения. <...> Таким образом наказывают и шантажируют ее младшего сына, который давным-давно вполне себе совершеннолетний балбес, который живет за рубежом и пишет всякие непотребства в своем Telegram-канале про Чечню. А его пожилая мать должна за это отвечать! <...> Вот этой ситуацией нужно заниматься, нужно спасать Зарему Мусаеву. А то, что Кадыров будет обвинениями разбрасываться – ну, чай не в первый раз», - заключил правозащитник.
Он также прокомментировал дело «Новой газеты» против Кадырова, отметив, что глава Чечни находится на особом положении в российском политическом пространстве, поэтому подавать заявления в суд на него бессмысленно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом
- МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военных
- Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад
- В России предложили обязать YouTubе отчитываться о причинах блокировки видео
- Российский банк в рамках эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку
- В ПФР рассказали о видах стажа для начислении пенсии
- Путин перечислил любимые виды спорта
- В ДНР заявили о применении Киевом западного оружия в Донбассе
- В Роспотребнадзоре ждут дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом
- Российское посольство прокомментировало заявление Вашингтона о Минских соглашениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru