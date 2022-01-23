Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева выехала из России из-за угрозы жизни

Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алиёй выехали из России за границу. Юрист «Комитета против пыток» (после внесения Минюстом в реестр иноагентов в 2015 году организация была ликвидирована, в данный момент действует под тем же названием без образования юридического лица) Сергей Бабинец объяснил это угрозой жизни. Правозащитник сделал сообщение в Facebook.

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Янгулбаевы вылетели из Нижнего Новгорода днем 22 января, уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Янгулбаевых «пособниками террористов», место которых «либо в тюрьме, либо под землей».

Отмечается, что похищенная жена бывшего судьи Зарема Мусаева находится в Чечне. Информации о ее состоянии нет.

Вечером 20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву. По данным «Комитета против пыток» произошедшее связано с преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют чеченские власти. Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев, пишет Газета.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровПолитикаПохищениеРоссия
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