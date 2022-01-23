Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева выехала из России из-за угрозы жизни

Янгулбаевы вылетели из Нижнего Новгорода днем 22 января, уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Янгулбаевых «пособниками террористов», место которых «либо в тюрьме, либо под землей».

Отмечается, что похищенная жена бывшего судьи Зарема Мусаева находится в Чечне. Информации о ее состоянии нет.

Вечером 20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву. По данным «Комитета против пыток» произошедшее связано с преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют чеченские власти. Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев, пишет Газета.ru.

