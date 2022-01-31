«Ему приписывают»: Адвокат Кадырова объяснил иск «Новой газеты» против главы Чечни

«Новая газета» 31 января потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Соответствующее заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Мы живем в правовом государстве, поэтому нет разницы кто это, глава республики или президент, если есть определенные признаки состава преступления. Но насколько я знаю, Рамзану Ахматовичу много приписывают в свете определенных событий. Я слушал другие аудиозаписи, что другие лица высказывались, те, о ком идет речь… Здесь, на мой взгляд, состав преступления этих лиц есть. А то, что Рамзан Ахматович высказался негативно в адрес кого-то, я на сегодняшний день даже не слышал. В России иммунитета нет ни у кого в этом плане. Рамзан Ахматович является руководителем субъекта России и полностью подчиняется законам страны», - сказал Чапанов.

Ранее Кадыров опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором написал о Каляпине и Милашиной на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — «пособники террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что право Кадырова употреблять слово «пособников террористов» остается за ним.

