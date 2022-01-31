«Ему приписывают»: Адвокат Кадырова объяснил иск «Новой газеты» против главы Чечни
Состав преступления можно увидеть как раз в действиях Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, заявил Саид-Магомед Чапанов.
Главе Чечни Рамзану Кадырову приписывают негативные высказывания в адрес члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, состав преступления есть как раз у них, заявил адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Новая газета» 31 января потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Соответствующее заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
«Мы живем в правовом государстве, поэтому нет разницы кто это, глава республики или президент, если есть определенные признаки состава преступления. Но насколько я знаю, Рамзану Ахматовичу много приписывают в свете определенных событий. Я слушал другие аудиозаписи, что другие лица высказывались, те, о ком идет речь… Здесь, на мой взгляд, состав преступления этих лиц есть. А то, что Рамзан Ахматович высказался негативно в адрес кого-то, я на сегодняшний день даже не слышал. В России иммунитета нет ни у кого в этом плане. Рамзан Ахматович является руководителем субъекта России и полностью подчиняется законам страны», - сказал Чапанов.
Ранее Кадыров опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором написал о Каляпине и Милашиной на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — «пособники террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что право Кадырова употреблять слово «пособников террористов» остается за ним.
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