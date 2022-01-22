Депутат из Коми обратился в ФСБ по поводу проверки факта похищения Заремы Мусаевой

«Во-первых, мы раньше слышали о таких похищениях, но это ограничивалось территорией Чечни. Теперь этот беспредел может затронуть каждый регион. Вторая причина связана с сыном федерального судьи. Он сотрудник Комитета против пыток, который в том числе борется с похищениями и пытками на Северном Кавказе. Возможно, похищение связано с работой сына», — цитирует Воробьева Газета.ru.

Политик считает, что «ситуация переходит все границы и является нарушением закона».

Ранее в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву, сообщает внесенная Минюстом в реестр иноагентов организация «Комитет против пыток» (в настоящее время ликвидирована) в своем Telegram-канале.



